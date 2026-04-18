Canlı altın fiyatları | 18 Nisan gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Nisan Cumartesi günü altın piyasası, dünkü hareketli seansın ardından hafta sonu molasına girdi. Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan ancak dün kapanışta ivme yakalayan standart altının kilogramı, günü 6 milyon 965 bin lira seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.800 dolar üzerindeki güçlü duruşu, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarına rekor olarak yansıdı. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Kapalıçarşı'da hareketlilik artarken, yatırımcılar Pazartesi günü piyasaların nasıl bir açılış yapacağını merakla bekliyor. İşte 18 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın alış-satış tablosu...

18 NİSAN CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,84 (Alış) - 44,86 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,89 (Satış)

◼STERLİN: 60,54 (Alış) - 60,80 (Satış)

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 965 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 965 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 881 bin lira, en yüksek 6 milyon 965 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 6 milyon 965 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 935 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 183 milyon 548 bin 249,26 lira, işlem miktarı ise 1.186,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 545 milyon 509 bin 706,45 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.965,35 TL 6.966,26 TL Çeyrek Altın 11.324,00 TL 11.496,00 TL Yarım Altın 22.649,00 TL 23.061,00 TL Tam Altın 44.855,37 TL 45.775,51 TL Ata Altın 46.257,10 TL 47.460,50 TL 22 Ayar Bilezik 6.338,51 TL 6.384,31 TL Gümüş 116,40 TL 116,50 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Nisan Cumartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.