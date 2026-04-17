Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine gelecek yıldız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan Lucas Torreira'nın yerine, yeni sezon için Uruguaylı bir orta saha oyuncusunun alternatifler arasında değerlendirildiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 09:19
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

2022-23 sezonunun başında takıma katılan Uruguaylı orta saha oyuncusunun, Galatasaray'daki kariyerini noktalama düşüncesinde olduğu konuşuluyor.

Ülkesinden de teklifler alan yıldız futbolcunun, yaz transfer döneminde takıma veda etmesi olası görünüyor.

Yönetim, Torreira'yı kadroda tutmak istese de olası bir ayrılığa karşı alternatif planlarını da hazırlamış durumda.

Akşam'ın İngiliz basınında derlediği habere göre, Galatasaray'ın radarındaki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Manuel Ugarte.

Sezon başında da oyuncu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların, bu kez transfer için daha ciddi adımlar atabileceği öne sürülüyor.

25 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, yaklaşık 30 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

F.Bahçe eski yıldızından vazgeçemiyor!
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
Galatasaray'dan 3 milyarı aşan rekor gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Okul saldırıları sonrası ailelere uyarı | Çıkış yolu: Kur'an-ı Kerim, Steteskop ve Teleskop
Fenerbahçe liderlik aşkına!
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01
Daha Eski
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 01:01
Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! 01:01
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 01:01
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 01:01
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 01:01
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 01:01