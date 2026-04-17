Galatasaray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine gelecek yıldız...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan Lucas Torreira'nın yerine, yeni sezon için Uruguaylı bir orta saha oyuncusunun alternatifler arasında değerlendirildiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 09:19
Ülkesinden de teklifler alan yıldız futbolcunun, yaz transfer döneminde takıma veda etmesi olası görünüyor.
Yönetim, Torreira'yı kadroda tutmak istese de olası bir ayrılığa karşı alternatif planlarını da hazırlamış durumda.
Akşam'ın İngiliz basınında derlediği habere göre, Galatasaray'ın radarındaki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Manuel Ugarte.
Sezon başında da oyuncu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların, bu kez transfer için daha ciddi adımlar atabileceği öne sürülüyor.
25 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, yaklaşık 30 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
