Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimine dördüncü torbadan katılacak

Türkiye FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimine dördüncü torbadan katılacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 10:47
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı.

Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA kadınlar dünya sıralamasına göre dört torbaya ayrıldı.

Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile dördüncü torbadan katılacak.

Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

Kura çekimi, 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek.

