Bundesliga | St. Pauli-Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 25 puanla 16. sırada yer alan St. Pauli, 30 puanla 13. basamakta bulunan Köln’ü ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih karşısında alınan 5-0’lık ağır mağlubiyetin şokunu atlatmak isteyen St. Pauli, taraftarı önünde kazanarak nefes almak istiyor. Köln ise geçtiğimiz hafta Werder Bremen'i 3-1 yenerek yakaladığı moralle bu deplasmandan puan çıkartıp tehlikeli bölgeyle bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Peki, St. Pauli - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da haftanın açılış mücadelesi, tam bir strateji savaşına sahne olacak. Ev sahibi St. Pauli, ligde kalma yolunda en kritik virajlardan birine giriyor. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve kalesinde ciddi goller gören Hamburg temsilcisi için kendi sahasındaki bu maç "tamam mı, devam mı" niteliğinde. Özellikle savunmadaki kırılganlık, teknik direktör Alexander Blessin'in çözmesi gereken en büyük problem olarak görülüyor. Köln tarafında ise yüzler biraz daha gülüyor. Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle düşme hattıyla aradaki farkı 5 puana çıkaran konuk takım, bu maçtan puan çıkartarak sezonun kalanında rahat bir nefes almak niyetinde. İşte St. Pauli-Köln maçının ayrıntıları!

St. Pauli-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Budnesliga'nın 30. haftasındaki St. Pauli-Köln randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da start alacak.

St. Pauli-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St. Pauli-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Saliakas, Irvine, Rasmussen, Oppie; Sinani, Pereira Lage; Hountondji

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozakacar; Lund, Thielmann, Martel, Johannesson, Kaminski; Ache, El Mala

