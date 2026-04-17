Ziraat Türkiye Kupası
Mete Gazoz: Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Bu seneki antrenman programını Avrupa Şampiyonası'na göre yapıyoruz. Son Avrupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağım. Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 11:57
Antalya'da Okçuluk Milli Takımı ile kampta bulunan Red Bull sporcusu Gazoz, yaptığı açıklamada, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde ederek kürsüye çıktığını söyledi.

Şampiyonayı 5 madalya ile tamamladıklarını belirten Gazoz, dünya kupasının kendisi açısından güzel geçtiğini ifade etti.

Sezona performans olarak iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Gazoz, "Madalyanın rengi bu dönemde benim için önemli değil. Her kategoride iddialı olduğumuzu dünyaya tekrar gösterdik. Bu madalyalar sezonun geri kalan kısmı için beni heyecanlandırdı. 3 dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu yarışmaların da güzel geçeceğinin habercisi oldu." diye konuştu.

YILIN 320 GÜNÜNÜ KAMP VE YARIŞMALARDA GEÇİRİYOR

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nın bu yılın en önemli yarışması olduğuna dikkati çekerek, "Sabırsızlıkla Antalya'da düzenlenecek bu şampiyonayı bekliyorum. Bu seneki antrenman programını Avrupa Şampiyonası'na göre yapıyoruz. Son Avrupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağım. Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın 320 gününü kamp ve yarışmalarda geçirdiğini anlatan milli okçu, bunun, performansını olumlu etkilediğini vurgulayarak "Ne kadar fazla antrenman yaparsanız o kadar fazla yüksek performansta kalma ve yarışmalarda bunu gösterebilme şansınız oluyor. Her zaman zinde kalmamız gerekiyor. Olimpiyatlara da 2 yıl var. Çok uzun gibi görünüyor ama bizim için çok kısa bir dilim. Bunu doğru ve verimli geçirdiğimiz zaman olimpiyatlarda altın madalyanın geldiğini herkese gösterdik. Bunu yine başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

