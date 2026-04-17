Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük endişe! İşte kart sınırındaki 7 futbolcu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe yaşanıyor. Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 11:06
Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.
Karadeniz ekibine karşı son 13 maçı kazandı
Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.
Oosterwolde cezalı
Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
7 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
