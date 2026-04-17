CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük endişe! İşte kart sınırındaki 7 futbolcu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe yaşanıyor. Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 11:06
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçın yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki ekip bu mücadeleyle birlikte ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler ligde 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puan topladı ve 8. basamakta yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, derbi öncesi bu grafiğini sürdürmek istiyor.

Ligde 48. randevu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.

Karadeniz ekibine karşı son 13 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

Oosterwolde cezalı

Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

F.Bahçe eski yıldızından vazgeçemiyor!
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
DİĞER
Ebru Gündeş’le yaşadığı aşkla konuşulmuştu…Berke Hürcan şimdi ne yapıyor?
İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polis üniforması silah ve etek! | Bilgisayarındaki not: Beni fark etsinler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
Fenerbahçe liderlik aşkına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak 10:50
Türkiye kura çekimine dördüncü torbadan katılacak Türkiye kura çekimine dördüncü torbadan katılacak 10:46
G.Saray ile Gençlerbirliği arasında 100. randevu! G.Saray ile Gençlerbirliği arasında 100. randevu! 10:45
Inter-Cagliari maçı ayrıntıları! Inter-Cagliari maçı ayrıntıları! 10:36
Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... 10:12
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:41
Daha Eski
Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? 09:36
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! 09:36
G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... 09:19
Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! 08:51
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04