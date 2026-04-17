Galatasaray'da Sacha Boey için karar verildi! Bonservisi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2026/27 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Sacha Boey'in durumu merak konusu oldu. Alman basını, sarı-kırmızılıların Fransız sağ bek ile ilgili kararını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 12:25
Galatasaray, 2023/24 sezonu ara transfer döneminde 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderdiği Fransız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı takımdaki 2. dönemini geçiren Boey'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Aslan, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.
GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR
BILD'de yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini almak istiyor.
OPSİYON 15 MİLYON EURO
Haberde Fransız oyuncunun satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olduğu ve sarı-kırmızılıların bu opsiyonu kullanmaya sıcak baktığı belirtildi.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.
Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız sağ bekin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.