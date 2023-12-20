8. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ortak sınavı sorular ve çözümleri

8. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '8. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
8. SINIF 2. ORTAK SINAV TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Bu hikâyede uykuyla uyanıklık arasında bir durum vardır kahramanın yaşadığı. Zaman ve mekân sınırı olmayan garip bir yolculuk: asma köprüler, sonsuz vadiler, dağlar… Hayal mi, gerçek mi; var mı, yok mu, belli
değildir. Usta yazar, hikâye kahramanının ruh hâlini hissettirir ve olabilecekler hakkında ufak ufak kurcalar
okuyucunun zihnini.
Aşağıdaki sözcüklerin bu metinde kazandığı anlamı tahmin edip karşılarına yazınız.
a) Kahraman : …………………………………………………………………………………………………………
b) Garip : …………………………………………………………………………………………………………
c) Usta : …………………………………………………………………………………………………………
- Aşağıdaki fiilleri, yay ayraç içinde verilen fiilimsi türünü örneklendirecek şekilde cümle içinde kullanınız.
a) git- (isim-fiil): …………………………………………………………………………………………………………
b) gör- (sıfat-fiil): ………………………………………………………………………………………………………..
c) çalış- (zarf-fiil): …………………………………………………………………………………………………….…
- Ülkemizin hemen her şehrinde birbirinden kıymetli tarihî yapılar, antik şehirler vardır. Yaşama tanıklık etmek
isteyen birinin buraları mutlaka görmesi gerekir. Bu mekânları ziyaret etmek; dünyanın sadece bizden ibaret
olmadığını öğretir, kaybolmuş medeniyetlere yolculuk etmemizi sağlar.
Bu metne göre, tarihî mekânları gezmenin insana neler kattığını yazınız.
- Günümüzde, yenilenebilir enerji elde etmek kadar bu enerjiyi depolamak da çok önemli hâle geldi. Bilim insanları, dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonu enerji depolayabilecek pil hâline getirmenin
bir yolunu buldu. Bunun için çimento, karbon siyahı ve sudan oluşan bir karışımdan iletken bir nanomalzeme elde etti. Nanomalzeme, elektrik enerjisini çok hızlı biçimde depolayabilen ve istendiğinde serbest bırakabilen bir güç kaynağı hâline geldi.
Bu metnin konusunu yazınız.
- Şairlerin ün kazanmaları; resim, mimari, müzik, roman ve tiyatro gibi eser üretenlerden daha zordur. Bir roman, tek bir tercüme ile kısa zamanda sahibini dünyaya tanıtabilir. İki üç sergi veya yarışma; bir ressam, bir
heykeltıraş veya bir mimara şöhret kazandırabilir. Fakat bir şairin ün kazanması oldukça güçtür.
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünceyi yazınız.
- Aşağıda serim bölümü verilen hikâyenin düğüm ve çözüm bölümlerini olay akışına uygun bir şekilde tamamlayınız.
Serim: Müge, ailesiyle büyük bir şehirde yaşıyordu. Kendisi 14, kardeşi 8 yaşındaydı. Okullar kapanmış,
Müge ortaokuldan mezun olmuştu. Müge ve kardeşi, her yaz olduğu gibi köylerine gidecek ve fındık mevsimi
geldiğinde dedesi ve ninesine yardım edecekti. Dedesi ve ninesi, Karadeniz'in şirin bir köyünde yaşıyordu.
- Düğüm ve çözüm bölümlerini yazdığınız hikâyeye, uygun bir başlık belirleyerek aşağıya yazınız.
- Aşağıda verilen öge dizilişlerine uygun cümleler yazınız.
a) Belirtili nesne - özne - zarf tümleci - yüklem
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) Özne - dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem
……………………………………………………………………………………………………………………………
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8. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 128 . 2 (üssü -2) . 3 (üssü 5) bölü 36 (üssü -4)
işleminin sonucunu bulunuz.
- 1'den n'ye kadar numaralanmış özdeş kartlar boş bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın
numarasının rakam olmama olasılığı, rakam olma olasılığının 2 katıdır.
Buna göre n kaçtır?
- Bir kutuda renkleri dışında özdeş 9 mavi, 5 kırmızı ve belirli sayıda yeşil kart vardır. Yeşil kart sayısı mavi
kart sayısından az, kırmızı kart sayısından fazladır. Bu kutudan rastgele bir kart çekiliyor.
Buna göre çekilen kartın yeşil olduğu kaç farklı olası durum vardır?
8. SINIF MATEMATİK 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
8. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 21 Haziran'da kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebini açıklayınız.
- Bezelyelerde uzun boy aleli (U), kısa boy aleline (u) baskındır.
Uzun boylu saf döl bezelye ile melez döl bezelyeyi çaprazlayarak oluşabilecek fenotip oranlarını yazınız.
- Aşağıda iki örnek verilmiştir.
1. örnek: Güneş ışığı altında bir süre kalan insanın bronzlaşması
2. örnek: Bazı insanların altı parmaklı doğması
Bu örneklerin hangi kavramlara ait olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.
- Aşağıda özdeş küpler ile oluşturulmuş K, L, M ve N düzenekleri verilmiştir.
K L M N Yer (yatay)
Bu düzeneklerle zemin arasında oluşan basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
- Sıvı basıncının yoğunluk ile ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki P, R, S ve T kapları kullanılarak bir deney yapılacaktır.
Bu deneyin amacına ulaşması için hangi kapların kullanılması gerektiğini belirleyerek açıklayınız
- Aşağıdaki A, B ve C kapları görseldeki gibi su ile doldurulmuştur.
Bu kapların tabanında oluşan sıvı basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
- Görselde verilen periyodik tablo kesitinde element sınıfları farklı desenler ile işaretlenmiştir.
Bu desenlerin temsil ettiği element sınıflarını yazınız.
- Bir maddenin molekül yapısında meydana gelen değişim aşağıda modellenmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bu değişimin adını yazınız.
b) Bu değişime günlük hayattan iki örnek veriniz.
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
8. SINIF 2. ORTAK SINAV İNKILAP TARİHİ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Aşağıda Sevr Antlaşması'na karşı bazı milletvekillerinin konuşmaları verilmiştir.
Nebil Efendi:
─ Boşuna yorulmuşlar. Türkiye yok deselerdi daha iyi ederlerdi.
Refik Bey:
─ Biz hiçbir fert, hâkimiyetimize, istiklalimize, şerefimize aykırı olan böyle bir antlaşmayı kabul edeceklerden değiliz. Bu uğurda her türlü fedakârlığı kabul ettik ve hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz.
Mustafa Necati Bey:
─ Dört harp senesinde Kafkas'ın yalçın kayalarında, Çanakkale'nin buzlu sahalarında, Mısır'ın kızgın çöllerinde üç milyon evladını feda eden bir milleti boğazlamak demek cihana karşı, biz medeniyeti yıkıyor; biz
insaniyeti yıkıyoruz, demektir.
Mustafa Kemal Paşa:
─ Efendiler! Milletimizin hissiyatını tamamen tercüme eden bu heyecan ve üzüntümüzü kaybetmeden, idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha kararlı ve daha kuvvetli karşı koyma çarelerini düşünmek
için celseyi tatil ediyorum.
Bu konuşmalardan hareketle milletvekillerinin Sevr Antlaşması ile ilgili düşüncelerini değerlendiriniz.
- Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisinde 24 Nisan 1920'de yapılan toplantıda meclise bir önerge sundu. Bu
önergede yer alan maddelerden biri şöyledir:
Mecliste toplanan millî iradeyi, vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
Önergede yer alan bu madde ile vurgulanmak istenen kavramı yazınız.
- 29 Nisan 1920'de Meclis tarafından, ayaklananlarla mücadele etmek ve askerden kaçışları önlemek amacıyla Hıyanet-i Vataniye (vatana ihanet) Kanunu çıkarıldı. Bu Kanun'a göre meclise karşı söz, yazı ve hareketleriyle saldırıda bulunanlar ve ayaklananlar vatan haini sayıldı. Daha sonra suçluların yargılanması
amacıyla üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
Bu parçada Büyük Millet Meclisinin hangi yetkileri kullandığını yazınız.
- XIX. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayarak sömürgeciliğe yönelen ve Avrupa'daki kuvvetler dengesini etkileyen iki devleti yazınız.
- I. Dünya Savaşı sonunda Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
Milletler Cemiyetinin kurulmasına karar verilen konferansın adını yazınız?
- I. Sivas Kongresi
II. Havza Genelgesi
III. Amasya Görüşmeleri
IV. Erzurum Kongresi
V. Amasya Genelgesi
Numaralanmış tarihî gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
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8. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- "Onlara 'Allah'ın indirdiğine uyun.' denildiğinde 'Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız.' dediler. Ya ataları aklı ermeyen, doğru yolu bulamayan kimselerse!" (Bakara suresi, 170. ayet)
Bu ayette eleştirilen tutum ve davranışı yazınız.
- Ayşe Hanım, o günkü işlerini bitirdikten sonra köşesine çekildi. Çekmecede bulduğu eski bir fotoğraf, ona
geçmiş günleri hatırlattı. Bir süre bu hâlde kaldıktan sonra yüzündeki huzur dolu gülümsemeye eşlik eden
şu düşünceleri aklından geçirdi: "Biliyorum ki yaratıcının takdir ettiği şeyler var. Bu takdir çerçevesinde benim de tercih hakkım var. Bunu kabul eden bir insan olarak her zaman elimden ne geliyorsa yapıp sonra
Allah'a güvendim. Beni güçlü kılan da hep bu oldu.''
Bu metinden kader ile ilgili ulaşılabilecek kavramların üçünü yazınız.
- "Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz dane
bulunan bir buğday tanesine benzer, Allah dilediğine kat kat verendir. Allah sınırsız lütuf ve ilim sahibidir."
(Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayette paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili anlatılmak isteneni yazınız.
- "İnsan öldüğünde üç şey dışında amel defteri kapanır. Bunlar; kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat."
Bu hadisteki altı çizili ifade ile değinilen sadaka çeşidini yazınız.
- "... Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazla olanı..." (Bakara suresi, 219.
ayet)
Bu ayetin kapsamında değerlendirilen ibadetlerden ikisini yazınız.
- Toplumsal hayatta varlıklı insanlar olduğu gibi geçim sıkıntısı çekenler de vardır. Bu durum insanlar arası
ilişkilerde olumsuz duyguların ortaya çıkmasına ve insan ilişkilerinin zayıflamasına sebep olabilmektedir. Bu
yüzden İslam dini, zekât ve sadaka gibi ibadetleri emrederek ihtiyaç sahibi insanların gözetilmesini amaçlamaktadır.
Bu parçaya göre toplumsal dayanışmaya katkısı bakımından zekât ibadetinin önemini belirtiniz.
- "Kim Müslüman'ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir."
Bu hadisi zekât ve sadaka ibadetinin önemi bakımından açıklayınız.
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8. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Read the text and answer the questions.
Jack has four close friends. They are Sandra, Tom, Kate, and Brad. Jack prefers meeting his friends and
spending time with them to staying at home and playing online games. Jack and his friends cycle, play
volleyball, and go to the cinema together.
a. How many close friends does Jack have?
b. What do Jack and his friends do together?
c. Is Jack a sociable person?
- Look at the visual and write a paragraph including at least three sentences about Maria's weekend
routine.
- Read the text and answer the questions.
VEGETABLE SOUP
First, peel an onion, two carrots, and a potato. Then, rinse a red pepper, broccoli and the other vegetables.
Second, chop the onion and dice all the vegetables. Pour four tablespoons of olive oil into a large pot and
heat it for a minute. Then, add the onion and carrots. After cooking them for 5 minutes, add a tablespoon
of flour and stir them for 2 minutes. Then, add the other vegetables and 5 glasses of water. Finally, sprinkle
a teaspoon of salt and cook the soup for 20 minutes over low heat. Your vegetable soup is ready to eat.
Serve it hot.
Good appetite!
a. Write down at least four ingredients of the vegetable soup.
b. Is there white meat in the soup?
c. How long should you cook the soup after adding water?
d. How much olive oil do you need for the soup?
- Put the steps of the recipe into the correct order and write down the pancake recipe again by using
linkers (first, second, next, after that, and finally).
Pancake Recipe
I. Serve your pancake with honey, chocolate sauce, or jam.
II. Pour the mixture into a hot pan.
III. Put the eggs, sugar, milk, and flour in a bowl.
IV. Mix them in the bowl for about 3 minutes.
V. Cook both sides of it.
- Read the phone conversation below and complete the table.
Nancy: Hi, Lily. How are you?
Lily: Thank you, Nancy. What about you?
Nancy: We are meeting at a café for Jane's birthday on Sunday. Would you like to join us?
Lily: I am really busy, but I will be there. I don't know where the café is. Can you text me its address, please?
Event
Place
Day
- Read the situations and answer the questions.
a. You are talking to a friend on the phone, but you don't understand what she said. What would
you say?
b. One of your friends invites you for dinner on the phone, but you are busy. What would you say?
8. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN