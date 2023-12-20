8. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ortak sınavı sorular ve çözümleri

Nebil Efendi:

─ Boşuna yorulmuşlar. Türkiye yok deselerdi daha iyi ederlerdi.

Refik Bey:

─ Biz hiçbir fert, hâkimiyetimize, istiklalimize, şerefimize aykırı olan böyle bir antlaşmayı kabul edeceklerden değiliz. Bu uğurda her türlü fedakârlığı kabul ettik ve hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz.

Mustafa Necati Bey:

─ Dört harp senesinde Kafkas'ın yalçın kayalarında, Çanakkale'nin buzlu sahalarında, Mısır'ın kızgın çöllerinde üç milyon evladını feda eden bir milleti boğazlamak demek cihana karşı, biz medeniyeti yıkıyor; biz

insaniyeti yıkıyoruz, demektir.

Mustafa Kemal Paşa:

─ Efendiler! Milletimizin hissiyatını tamamen tercüme eden bu heyecan ve üzüntümüzü kaybetmeden, idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha kararlı ve daha kuvvetli karşı koyma çarelerini düşünmek

için celseyi tatil ediyorum.

Bu konuşmalardan hareketle milletvekillerinin Sevr Antlaşması ile ilgili düşüncelerini değerlendiriniz.