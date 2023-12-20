12. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

Buna göre bilgilerin ait olduğu RNA çeşitlerinin isimlerini yazınız.

S: Hücrede miktarı en fazla olan RNA çeşidi olup ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda çekirdekçikte

14N'lü besi ortamında bir kere eşlendiğinde oluşan DNA'lar %100 melez (15N14N) olur. Melez DNA'lar 14N'lü besi

ortamında bir kez daha eşlendiğinde ise %50 melez ve %50 normal DNA'lı E.coli bakterileri oluşur.

Buna göre normal azot içeren bir DNA taşıyan E.coli bakterisi önce 2 kez ağır azot içeren ortamda,

daha sonra 1 kez de normal azot içeren ortamda eşlendiğinde oluşacak DNA moleküllerinin yüzde

oranlarını yazınız.