12. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

12. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 12. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '12. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
12. SINIF 2. ORTAK SINAV EDEBİYAT ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- KARDEŞLER
Kaç kardeştik bilmiyorum.
En küçükleri bendim ve henüz saymayı bilmiyordum.
Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık.
İçerik bakımından değerlendirildiğinde bu metinde "aile" ile ilgili öne çıkan durumu yorumlayınız.
- Tren yavaşladı.
İlerde bir istasyonda duracak galiba. Benim de kalbim duracak gibi oldu. Aniden kompartmana daldım.
Aceleyle bavulu, daktiloyu indirdim. Köylüler uyuyordu, çıktım.
Koridordan geçip vagonun iniş kapısına ulaşdım.
Tren gitti.
Ben ıssız istasyonda kaldım.
Bir kaç aceleci yolcu, uykulu gözlerle yanımdan geçip giden demiryolu işçileri…
Yağmur dinmiş. Sonbaharın çürüyen ot, yaprak kokusu... Kesik kesik köpek ulumaları... Yanıma bir karaltı
yanaştı.
Bu parçadaki yazımı yanlış olan sözlerin altını çiziniz. Bu sözlerin doğru yazılışını aşağıya yazınız.
- "Bilinç akışı" tekniğini kullanarak modernist anlayışa uygun bir hikâye kesiti yazınız. Yazdığınız metin
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Verilen Hikaye Anlayışına Uygunluk - Metnin Türüne Özgü Üslup Kullanma - Bilinç Akışı Tekniğinin Kullanılması
- Onlar ayet ayet sûre sûre yürüdüler
Sessiz bir kıyamet gibi yürüdüler.
Ömer de gün ışığında
Kılıcını kuşanarak
Yayını gererek bütün gerginliğiyle
Yiğitliğin en ulu formu gibi
Meydan okuyup meydanlarda
Çıkıp gitti
Bu dizelerin, içerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine göre kaleme alındığını gerekçelerini belirterek açıklayınız.
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12. SINIF 2. ORTAK SINAV BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Harflenen RNA çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
P: Protein sentezine kalıplık eden RNA çeşididir.
R: Protein sentezinde kullanılacak olan uygun amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır.
S: Hücrede miktarı en fazla olan RNA çeşidi olup ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda çekirdekçikte
üretilir.
Buna göre bilgilerin ait olduğu RNA çeşitlerinin isimlerini yazınız.
P:
R:
S:
- Meselson ve Stahl ikilisinin DNA'nın kendini yarı korunumlu eşlemesi ile ilgili yaptıkları çalışmada E.coli bakterilerininin azot kaynağı olarak sadece ağır 15N içeren bir besiyeri ortamında birçok kuşak boyunca çoğalmalarını sağladılar. Sonuç olarak E.coli bakterilerinin DNA'ları ağır azot içeren 15N15N oldu. Ağır azot içeren DNA'lar
14N'lü besi ortamında bir kere eşlendiğinde oluşan DNA'lar %100 melez (15N14N) olur. Melez DNA'lar 14N'lü besi
ortamında bir kez daha eşlendiğinde ise %50 melez ve %50 normal DNA'lı E.coli bakterileri oluşur.
Buna göre normal azot içeren bir DNA taşıyan E.coli bakterisi önce 2 kez ağır azot içeren ortamda,
daha sonra 1 kez de normal azot içeren ortamda eşlendiğinde oluşacak DNA moleküllerinin yüzde
oranlarını yazınız.
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12. SINIF 2. ORTAK SINAV COĞRAFYA ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 1815'te Endonezya'da Tambora Dağı'ndaki volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları
Avrupa ile Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır.
Bu ekstrem doğa olayının olumsuz etkilerini yazınız.
- Tarım ve hayvancılık faaliyetini sosyal ve kültürel yaşama etkileri yönünden açıklayınız.
- Güneydoğu Anadolu Projesi'nin başlangıcı, 1970'lere dayanmaktadır. Bu proje; Güneydoğu Anadolu'nun su
ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, Fırat ile Dicle havzalarında tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik
enerjisi üretilmesine yönelik olarak başlamıştır. Bu proje çerçevesinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile
1,8 milyon hektar tarım alanının sulanmasına yönelik yatırımların yapımı planlanmıştır.
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin amacını açıklayarak bu projenin bölgeye sosyal ve kültürel açıdan
faydalarını yazınız.
- Türkiye'de turizmin gelişmesinin ekonomiye sağladığı faydaları yazınız.
- Ulaşımı etkileyen doğal faktörleri yazınız.
- Türkiye'de yüksek hızlı tren ile yolcu taşımacılığı ilk kez hangi şehirler arasında gerçekleşmiştir?
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12. SINIF 2. ORTAK SINAV TARİH ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük ilgi duyan ve bu mesleği yapmak için son derece istekli olan
Mustafa'nın askerlikle ilgili hevesi, üniformalı subayları gördüğünde daha da artıyordu. Fakat Zübeyde
Hanım oğlunun bu zor mesleği tercih etmesine karşı çıkıyor ve onu bu düşüncesinden vazgeçirmek istiyordu. Mustafa, Selânik Askerî Rüştiyesinin giriş sınavına katılmış ve sınavı kazanmıştı. Bu gelişme üzerine
annesi de onun askerî okula gitmesine onay vermişti.
Bu metinde Mustafa Kemal'in vurgulanan kişilik özelliğini yazınız.
- Millî Mücadele'de ülke genelindeki tüm millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti adı altında birleştirildiği kongrenin adını yazınız?
- 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, üyelerinin halk tarafından seçildiği ve değişik
siyasal düşüncelerin özgürce temsil edildiği bir meclistir.
Bu bilgide Büyük Millet Meclisinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
- Gümrü Antlaşması ile Ermeniler, Yeni Türk Devleti'ni tanıyarak bir tehdit unsuru olmaktan çıkmıştır.
Buna göre Yeni Türk Devleti'nin Gümrü Antlaşması ile elde ettiği kazanım nedir? Yazınız.
- Tekâlif-i Millîye Emirleri'nin uygulanmasının Kurtuluş Savaşı'nı nasıl etkilemiş olduğunu bir örnek
vererek açıklayınız.
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12. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- • İslami ve pozitif ilimler alanında eğitim verilmiştir.
• En gelişmiş hâli, Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
• Yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurumlardır.
Bu bilgilerin tamamının İslam medeniyetindeki hangi eğitim kurumuyla ilgili olduğunu yazınız.
- I. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu haritalandırarak araştırmalar yapmıştır.
II. İbn Heysem, parabolik ve küresel aynalar, mercekler ve ışığın kırılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
Müslüman bilim insanlarının yaptığı bu çalışmalar hangi bilim dalı ile ilgilidir? Yazınız.
- "Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık.
Dağların da farklı renklerde; beyaz, kırmızı, simsiyah kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar vardır. Kulları içinden ancak âlimler,
Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan ve korku duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çok bağışlayandır."
(Fâtır suresi, 27 ve 28. ayetler)
Bu ayetlerde Allah'ın nimetlerini fark edip ona saygı duyanların hangi özelliğine değinildiğini yazınız.
- Türklerin Müslüman olma sürecine etki eden faktörlerden ikisini yazınız
- Ankara'da müderrislik yapmıştır. Orta Asya'dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış
böylece Anadolu Türk birliğinin tesisinde ve Anadolu'nun iktisadi bakımdan gelişip kalkınmasında önemli bir
rol oynamıştır. Müritlerini toprağı işlemeye ve el sanatlarına teşvik etmiştir. Geliştirdiği imece usulü, bugün
bile hâlâ Anadolu'da uygulanmaktadır.
Bu parçada bahsedilen mutasavvıfın kim olduğunu yazınız.
- Selçuklu Dönemi'nde Konya'da yaşamış ve geliştirdiği tasavvufi düşünce ile birçok insanı etkilemiştir. Önemli eserlerinden biri olan Mesnevi günümüzde ilgi ile okunmaktadır. Hakkında kısa bilgi verilen bu mutasavvıf kimdir? Yazınız.
- "Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar; Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır." (Nisâ suresi, 69. ayet)
Bu ayette geçen Allah'ın kendilerine nimet verdiği kişilerin özelliklerini birer cümleyle açıklayınız.
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