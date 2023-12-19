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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara eş zamanlı uygulanan ortak sınavların 2.'si için geri sayım başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri arama motorlarında 'Ortak sınavlar ne zaman? 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 08:02
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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için düzenlediği ortak sınavlar için beklenen açıklama geldi. İlk sınavların 26-27 Aralık 2023 tarihlerinde yapılmasının ardından 2. sınavlar için de tarih belli oldu. Peki Ortak sınavlar ne zaman? İşte 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri...

2023 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınav tarihlerini paylaştı. Takvime göre 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta yapılacak.

5, 6, 7, 8. SINIF ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

9, 10, 11, 12. SINIF ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal giriş yaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

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