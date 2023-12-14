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GEMİNİD METEOR YAĞMURU HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK? | 2023 Geminid Meteor yağmuru burçlara etkisi

Her yıl 7 - 17 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Geminid Meteor yağmuru, yıldız kayması olarak da bildiğimiz meteor taşlarının yüksek hızla atmosfere girmesi sonucu oluşan bir gök olayıdır. Saatte 60 - 120 meteor taşının düşmesi beklenen Geminid meteor yağmurunun burçlara etkisi ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Geminid meteor yağmuru Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023 Geminid Meteor yağmuru burçlara etkisi neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:50
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GEMİNİD METEOR YAĞMURU HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK? | 2023 Geminid Meteor yağmuru burçlara etkisi

GEMİNİD METEOR YAĞMURU HANGİ BURCU NASIL ETKİLEYECEK? | Geminid Meteor Yağmurunu izlemek için hazırlıklar devam ederken her sene 14 Aralık'ı 15 Aralık'a bağlayan gece en yoğun şekilde gözlemlenen meteor yağmurunda, saat 60 ile 120 göstaşının atmosfere giriş yapması bekleniyor. Gezegenlerin hareketleriyle birlikte meteor yağmurlarının da burçlara etkisi bilinirken arama motorlarında sorgulanan 'Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023 Geminid Meteor yağmuru burçlara etkisi neler?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 GEMİNİD METEOR YAĞMURU BURÇLARA ETKİSİ NELER?

KOÇ

♈Yeni başlangıçlara ve fırsatlara açık olun.

♈Tutkulu ve heyecanlı hissedebilirsiniz.

♈Yeni hedefler belirleyebilir ve bunlara ulaşmak için çalışabilirsiniz.

BOĞA

♉Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir.

♉Kazançlarınız artabilir veya yeni gelir kaynakları edinebilirsiniz.

♉Maddi güvencenizi hissedebilirsiniz.

İKİZLER

♊Zihniniz açık ve yenilikçi hissedebilirsiniz.

♊Yeni bilgiler edinmek ve öğrenmek için istekli olabilirsiniz.

♊Seyahat veya eğitim fırsatları ortaya çıkabilir.

YENGEÇ

♋Duygusal olarak daha rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz.

♋Sevdiklerinizle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz.

♋Ailenizle vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz.

ASLAN

♌Kişiliğiniz ve kendinize olan güveniniz güçlenebilir.

♌Liderlik rollerinde öne çıkabilirsiniz.

♌Başarılarınızla takdir görebilirsiniz.

BAŞAK

♍İşinizde veya kariyerinizde olumlu gelişmeler olabilir.

♍Yeteneklerinizi daha iyi kullanabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

♍İşbirliği içinde çalışmaktan keyif alabilirsiniz.

TERAZİ

♎İlişkilerinizde daha dengeli ve uyumlu hissedebilirsiniz.

♎Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu zamanlar geçirebilirsiniz.

♎Romantik ilişkilerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.

AKREP

♏Gizemli ve çekici yönleriniz ortaya çıkabilir.

♏Sezgileriniz güçlenebilir ve doğru kararlar verebilirsiniz.

♏Bilinçaltınızı keşfetmek için fırsatlar bulabilirsiniz.

YAY

♐Macera ve yeni deneyimlere açık olun.

♐Seyahat veya eğitim fırsatları ortaya çıkabilir.

♐Kültürel ve entelektüel konulara ilgi duyabilirsiniz.

OĞLAK

♑İşinizde veya kariyerinizde daha disiplinli ve çalışkan olabilirsiniz.

♑Hedeflerinize ulaşmak için çaba harcayabilirsiniz.

♑Kariyerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz.

KOVA

♒Özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza olan ihtiyacınız artabilir.

♒Yeni gruplar ve topluluklara katılabilirsiniz.

♒Sosyal çevreniz genişleyebilir.

BALIK

♓Yaratıcılığınız ve hayal gücünüz artabilir.

♓Sanat, müzik veya edebiyat gibi yaratıcı alanlara ilgi duyabilirsiniz.

♓Duygusal olarak daha hassas ve alıngan hissedebilirsiniz.

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