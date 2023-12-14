Haberler Haberler BİM'DE BU CUMA | 15 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU CUMA | 15 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında binlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, elektrikli ısıtıcılardan kutu oyunlarına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 15 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:40
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