Haberler Haberler 12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!

12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil mi? sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılmaya başladı. 12 Aralık okullar tatil mi? sorguları artarken Meteoroloji'den de uyarılar geliyor. Önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklar düşüşe geçecek, kuvvetli yağış ve rüzgar da bekleniyor. Peki, yarın okul var mı? 12 Aralık okullar tatil mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 12 ARALIK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, bugün okullar tatil mi? 12 Aralık okul var mı son dakika? İşte 12 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

12 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

12 Aralık Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 12 Aralık Salı günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

12 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Hafta sonu Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER
Pop müziğin usta ismi Hakan Peker milyonluk evinin kapılarını açtı! Hakan Peker ‘o ceketi’ neden yıllardır evinde saklıyor?
Başkan Erdoğan 369 tesisin açılışını yaptı! İklim krizine karşı seferberlik çağrısı: Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok
F.Bahçe'den TFF'ye mektup!
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İŞKUR PERSONEL ALIMI
İŞKUR PERSONEL ALIMI
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (11 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (11 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (11 Aralık 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den TFF'ye mektup! F.Bahçe'den TFF'ye mektup! 17:27
Galatasaray Danimarka’ya gitti Galatasaray Danimarka’ya gitti 16:53
Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? 16:50
Fırtına'nın yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı mı olacak? Fırtına'nın yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı mı olacak? 16:37
Neestrup'tan Buruk'a şok sözler: Bize saygısızlık yaptı Neestrup'tan Buruk'a şok sözler: Bize saygısızlık yaptı 16:33
İşte G.Saray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu! İşte G.Saray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu! 16:15
Daha Eski
Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..." Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..." 16:14
İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular! İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular! 16:03
Metin Öztürk: Kupayı alır döneriz! Metin Öztürk: Kupayı alır döneriz! 16:02
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 15:55
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar 15:48
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? 15:47