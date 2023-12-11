12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 12 ARALIK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, bugün okullar tatil mi? 12 Aralık okul var mı son dakika? İşte 12 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

12 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

12 Aralık Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 12 Aralık Salı günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

12 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Hafta sonu Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.