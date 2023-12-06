CATES HALKA ARZ NE ZAMAN? | Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Zonguldak, Çatalağzı'nda kurulan Çatalağzı Termik Santrali ile toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.286.GWh yıllık üretim kapasitesine sahip Çates Elektrik, milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini artırmayı hedeflemektedir. Peki CATES halka arz ne zaman? Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

ÇATES ELEKTRİK (CATES ) HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Çates Elektrik Üretim A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

💰2.1 Milyon katılım ~ II Lot (628 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (571 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (457 TL)

💰3.3 Milyon katılım ~ 7 Lot (400 TL)

💰3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (342 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (342 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (285 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (285 TL)

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ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz fiyatı 57,15 TL olarak belirlendi.

ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu CATES olarak belirlendi.

ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz aracı kurumu İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Çates Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!