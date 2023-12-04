Masterchef DÜELLO oyununu kim kazandı? 4 Aralık MASTERCHEF DÜELLO kazanan isim

Show TV'nin sevilen ve ilgiyle takipedilen yarışması Masterchef'te bu hafta yine düello oyunu oynandı. 4 Aralık haftasında mavi ve kırmızı takım kaptanları olan Kıvanç ve Sergen, düelloya çıktılar. İzleyiciler ise Masterchef düello oyununu kim kazandı? şeklinde arama yapmaya başladılar.

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef düello oyunu bu hafta Kıvanç ve Sergen arasında oynandı. Yarışmacılar 12 adet ürünün ağırlığını tahmin etmeye çalıştı. Örneğin 50 gramlık naneyi göz kararı olarak gerçeğe en yakın şekilde ayarlamak için rekabet edildi. Tahmin yapılan ürünler arasında pudra şekeri, nane, soğan, kuru incir, yeşil mercimek gibi yiyecekler yer aldı.

Gece sonunda düello oyunu kazananı Sergen oldu.