ENFLASYON SON DAKİKA | 2023 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu

ENFLASYON SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, Memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 11. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 oldu.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 3,43 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2023