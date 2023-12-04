5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaş zammı yeniden hesaplandı

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 2024 Ocak zammı için sondan bir önceki veri olan Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Aylık yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YENİDEN HESAPLANDI

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 30,36 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.

5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66

Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

OCAK ZAMMI İÇİN SON VERİ

Nihai zam oranları için 1 veri kaldı. Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.