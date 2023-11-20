Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN BU KEZ DE KAR UYARISI | 13 ilde alarm verildi! 20 Kasım hava durumu

METEOROLOJİ'DEN BU KEZ DE KAR UYARISI | 13 ilde alarm verildi! 20 Kasım hava durumu

Hava sıcaklığının aniden süşmesi sonucu yurt genelinde birçok ilde verilen sarı ve turuncu alarmın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava raporunu yayımladı. 20 Kasım Pazartesi günü 18 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken uzmanlar, yurudn Kuzey ve Doğu bölgelerinde kar yağışı görüleceğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
METEOROLOJİ'DEN BU KEZ DE KAR UYARISI | 13 ilde alarm verildi! 20 Kasım hava durumu

METEOROLOJİ'DEN BU KEZ DE KAR UYARISI | Meteoroloji'nin hazırladığı yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunda, ülke genelinde hafta sonu yaşnan ve doğal felaket olarak nitelenen yağışların, yeni haftada Batı ve Güney kesimlerde sağanak şeklinde görüleceği kaydedildi. Doğu ve Kuzey bölgelerde ise kar yağışı uyarısı yapılırken aniden düşen hava sıcakllığının da mevsim normallerine yükseleceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım Pazartesi hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU VE KUZEY'DE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da günlerdir görülen kuvvetli sağanak, bugün yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hafta sonu Şile'de dere taşması sonucu eğitime bir gün ara verilirken yağışların, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olacağı kaydedildi. Gün içinde megakentte rüzgarın saatte maksimum 42 km hıza yükselmesi beklenirken uzmanlar, Salı günü etkisini kaybedecek yağışın Çarşamba gününden itibaren hafta boyu devam etmek üzere yeniden İstanbul'a giriş yapaacağını belirtti.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

20 Kasım Pazartesi: Yağmurlu 13°C

21 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 16°C

22 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 17°C

23 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 14°C

🌧24 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı 16°C

20 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 16°C

    Çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 13°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 13°C

    Çok bulutlu

  • KOCAELİ °C, 13°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

    Parçalı bulutlu

  • DENİZLİ 2°C, 13°C

    Parçalı bulutlu

  • İZMİR 7°C, 17°C

    Parçalı bulutlu

  • MUĞLA -1°C, 14°C

    Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • ADANA °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

  • ANTALYA °C, 21°C

    Parçalı bulutlu

  • HATAY °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

  • MERSİN °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 6°C

    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 7°C

    Parçalı bulutlu

  • KONYA °C, 8°C

    Parçalı bulutlu

  • YOZGAT °C, 5°C

    Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 5°C

    Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

  • DÜZCE °C, 10°C

    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 5°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  • ZONGULDAK °C, 5°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 11°C

    Çok bulutlu

  • SAMSUN °C, 14°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 9°C

    Çok bulutlu, yağmurlu

  • TRABZON °C, 15°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM 1°C, 2°C

    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

  • KARS 2°C, 3°C

    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

  • MALATYA 2°C, 9°C

    Çok bulutlu

  • VAN 5°C, 10°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 9°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

  • GAZİANTEP °C, 11°C

    Çok bulutlu

  • MARDİN °C, 7°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

  • SİİRT °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİĞER
Deniz Akkaya'dan fenomenlere düzenlenen operasyonlara destek! "Adalete güveni artırdı" Dilan-Engin Polat ve Bahar-Nihal Candan kardeşler tutuklanmıştı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
Fener'in golcüsü İngiltere'den! Osayi ikna edecek
G.Saray'da Muslera endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024 | Emekliye ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2024 kim ne kadar zam alacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TABLO ŞEKİLLENİYOR | 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Valilikler peş peşe açıkladı! ⛄ 20 Kasım kar tatili olan iller
İSTANBUL BARAJLARINDA AYLAR SONRA BİR İLK | İSKİ barajlarda son durum 20 Kasım
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var? 07:42
FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! 01:11
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:47
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:47
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:47
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:47
Daha Eski
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:47
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:45
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:45
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:42
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:40
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:38