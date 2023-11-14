SULTAN SARMASI TARİFİ - Evde Sultan Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

SULTAN SARMASI TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Sultan Sarması tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Sultan Sarması nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- 1,5 su bardağı hindistan cevizi
- 2 paket krem şanti (toz halinde satılan şantiye 1 çay bardağı süt)
Yapılışı:
- Sultan sarması için bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.
- Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.
- Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
- Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın.
- Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. Bir gün boyunca buzdolabında bekletin.
- Bir gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın.
- Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Üzerine, arzuya göre Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.
AFİYET OLSUN