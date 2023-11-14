Haberler Haberler SULTAN SARMASI TARİFİ - Evde Sultan Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

SULTAN SARMASI TARİFİ - Evde Sultan Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Sütlü hafif tatlı sevenlerin bayılarak yediği Sultan Sarması, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kakaolu muhallebisiyle damak çatlatan bu tatlı hindistan ceviziyle birleşince mükemmel bir lezzete bürünüyor. "Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması malzemeleri nelerdir?" sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SULTAN SARMASI TARİFİ - Evde Sultan Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

SULTAN SARMASI TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Sultan Sarması tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Sultan Sarması nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • 1,5 su bardağı hindistan cevizi
  • 2 paket krem şanti (toz halinde satılan şantiye 1 çay bardağı süt)

Yapılışı:

  • Sultan sarması için bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.
  • Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.
  • Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  • Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın.
  • Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. Bir gün boyunca buzdolabında bekletin.
  • Bir gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın.
  • Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Üzerine, arzuya göre Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal, Jorge Jesus'u geçemedi! Kulübede sessiz seyirciler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine darbeyi duyurdu! Nefes kesen operasyon: 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildi
G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor!
Galatasaray'dan devre arası planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul'un suyu artıyor - 14 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı
KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ | Kolon kanseri nasıl anlaşılır, genetik mi, tedavisi var mı, öldürür mü?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Savunulacak yanını gösterin!" "Savunulacak yanını gösterin!" 09:48
Dzeko'dan Kartal'a! "Tepkim size değil" Dzeko'dan Kartal'a! "Tepkim size değil" 09:44
TFF'den yeni hakem açıklaması! TFF'den yeni hakem açıklaması! 09:20
Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 09:17
G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor! G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor! 09:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? 07:38
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! 00:24
ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok 00:24
G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! 00:24
Icardi sustu! Aslan durdu Icardi sustu! Aslan durdu 00:24
Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! 00:24
4. tur maçlarının programı belli oldu! 4. tur maçlarının programı belli oldu! 00:24