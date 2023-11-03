8. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 8. sınıf 1. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri

8. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '8. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

8. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF İNGİLİZCE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN