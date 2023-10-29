SOLOTÜRK GÖSTERİSİ 29 EKİM | İstanbul Boğaz gösterisi, Solotürk nerede, saat kaçta yapılacak?

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ 29 EKİM | Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetleri gösteri ekipleri olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, birçok kentte uçuş düzenleyecek. Provaları günlerdir devam eden gösteri uçuşlarının yanı sıra İstanbul Boğazı da Cumhuriyet'in 100. yılı için pekçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Peki İstanbul Boğaz gösterisi, Solotürk nerede, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL BOĞAZ GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." denildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında boğaz gösterisi yapılacak. 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

SOLOTÜRK, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla, gururla, saygıyla kutlamak için İstanbul'da gösteri uçuşu icra edecektir. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİ YAPILACAK İLLER

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. Solotürk; 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da, 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak. Türk Yıldızları da 25 Ekim'de İzmir'de, 29 Ekim'de Antalya'da gösteri yapacak.