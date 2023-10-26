EXXEN ÜCRETSİZ ÜYELİK EKRANI | Exxen 14 gün bedava üye nasıl olunur? Fenerbahçe Ludogorets Deneme üyeliği

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYELİK EKRANI | UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'deki başarısının yanı sıra Avrupa'da da çıktığı 17 maçtan namağlup ayrılan sarı-lacivertlilerin Ludogorets ile yapacağı karşılaşmayı Exxen ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında 'Exxen ücretsiz üyelik nasıl yapılır? Exxen 14 gün bedava üye nasıl olunur?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Exxen ücretsiz üyelik ekranı ve detaylar...

EXXEN 14 GÜN BEDAVA ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'in 14 günlük bedava üyelik fırsatından yararlanabilmek için Exxen hesabı açılmalıdır. Deneme süresi ücretsiz olsa da Exxen'e üye olmak için kredi kartı bilgilerini paylaşmak gerekmektedir. Kredi kartı vermek istemeyenler, ücretsiz Exxen deneme üyeliğinden faydalanamaz. İşte Exxen ücretsizü yelik için yuapılması gerekenler...

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FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR👈

FENERBAHÇE LUDOGORETS DENEME ÜYELİĞİ

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Ludogorets maçı ücretsiz izlenebilecek. 14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin kritik karşılaşmalarından Fenerbahçe Ludogorets maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.