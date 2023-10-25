İSTANBUL'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK! | Bugün hava nasıl olacak? - 25 Ekim hava durumu

İSTANBUL'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK | İstanbullular sisli bir sabaha uyanmalarının ardından hava durumu araştırmalarına başladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi beklenen sabah saatlerinde yoğun sis ve pus, öğle vakti kendisini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarında ani değişimlerden kaynaklanan sisin yanı sıra İstanbul'da sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim Çarşamba hava durumu...

BGUNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ekim 2023 tarihli hava durumu raporunda, bugün Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Megakentte bugün az bulutlu bir hava olacak. Sabah saatlerinde yoğun şekilde kendini gösteren sis, öğle saatlerinde yerini güneşe bırakacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, Pazar günü itibarıyla düşüşe geçecek.

🌬25 Ekim Çarşamba: 23°C (Puslu)

⛅26 Ekim Perşembe: 25°C (Parçalı Bulutlu)

⛅27 Ekim Cuma: 25°C (Parçalı Bulutlu)

⛅28 Ekim Cumartesi: 25°C (Parçalı Bulutlu)

⛅29 Ekim Pazar: 22°C (Parçalı Bulutlu)

25 EKİM ÇARŞAMBA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde, gece güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

BURSA °C, 29°C

İSTANBUL °C, 23°C

KOCAELİ °C, 27°C

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

DENİZLİ °C, 30°C

İZMİR °C, 28°C

MUĞLA °C, 28°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

ANTALYA °C, 28°C

HATAY °C, 32°C

ISPARTA °C, 27°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 27°C

YOZGAT °C, 24°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

DÜZCE °C, 28°C

KASTAMONU °C, 25°C

ZONGULDAK °C, 24°C

AMASYA °C, 27°C

SAMSUN °C, 25°C

TOKAT °C, 27°C

TRABZON °C, 24°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

KARS °C, 19°C

MALATYA °C, 24°C

VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.