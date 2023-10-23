UZMANLARDAN 'HASTALIK HAVASI' UYARISI | Yeni haftada hava nasıl olacak? 23 Ekim hava durumu

Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgilere göre, ülke genelinde görülen pastırma yazı, yeni haftada da sıcak havaların etkili olmasını sağlayacak. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU 23 EKİM

İstanbul'da yazdan kalma havalar bu hafta da devam edecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıktığı megakentte, haftanın ilk iş gününde en yüksek sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor. Hafta boyu sürmesi beklenen pastırma sıcakları nedeniyle Perşembe günü termometrelerin 25 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca ölçüleceği tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şöyle:

⛅23 Ekim Pazartesi: 24°C (Az Bulutlu)

⛅24 Ekim Salı: 24°C (Parçalı Bulutlu)

🌬25 Ekim Çarşamba: 22°C (Puslu)

⛅25 Ekim Çarşamba: 25°C (Parçalı Bulutlu)

⛅26 Ekim Perşembe: 25°C (Parçalı Bulutlu)

UZMANLARDAN 'HASTALIK HAVASI' UYARISI

Sıcaklıkların bölgeye göre 5-7 derece arasında yükseldiği pastırma sıcaklarında, özellikle gece gündüz arasında büyük sıcaklık farkları olması hastalıkları tetikliyor. Kasım'ın ikinci haftasına kadar sürmesi beklenen sıcak havalarda, geceleri sıcaklık azalacağından kışlıkları yeniden çıkarmakta fayda var. Pastırma sıcaklıklarının ardından yağışlı havaların gelmesi beklenirken El Nino kışına karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, bu sene kış mevsiminin başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yoğun kar yağışlarıyla geçeceğini belirtti.

23 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

BURSA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 33°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ