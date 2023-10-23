UZMANLARDAN 'HASTALIK HAVASI' UYARISI | Yeni haftada hava nasıl olacak? 23 Ekim hava durumu

Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgilere göre, ülke genelinde görülen pastırma yazı, yeni haftada da sıcak havaların etkili olmasını sağlayacak. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte detaylar...
İSTANBUL HAVA DURUMU 23 EKİM
İstanbul'da yazdan kalma havalar bu hafta da devam edecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıktığı megakentte, haftanın ilk iş gününde en yüksek sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor. Hafta boyu sürmesi beklenen pastırma sıcakları nedeniyle Perşembe günü termometrelerin 25 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca ölçüleceği tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şöyle:
⛅23 Ekim Pazartesi: 24°C (Az Bulutlu)
⛅24 Ekim Salı: 24°C (Parçalı Bulutlu)
🌬25 Ekim Çarşamba: 22°C (Puslu)
⛅25 Ekim Çarşamba: 25°C (Parçalı Bulutlu)
⛅26 Ekim Perşembe: 25°C (Parçalı Bulutlu)
UZMANLARDAN 'HASTALIK HAVASI' UYARISI
Sıcaklıkların bölgeye göre 5-7 derece arasında yükseldiği pastırma sıcaklarında, özellikle gece gündüz arasında büyük sıcaklık farkları olması hastalıkları tetikliyor. Kasım'ın ikinci haftasına kadar sürmesi beklenen sıcak havalarda, geceleri sıcaklık azalacağından kışlıkları yeniden çıkarmakta fayda var. Pastırma sıcaklıklarının ardından yağışlı havaların gelmesi beklenirken El Nino kışına karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, bu sene kış mevsiminin başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yoğun kar yağışlarıyla geçeceğini belirtti.
23 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
- BURSA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
- A.KARAHİSAR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
- ADANA °C, 33°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- ANKARA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
- BOLU °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- AMASYA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- DİYARBAKIR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu