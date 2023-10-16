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AÖL EK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Açık Lise 2022-4 ek dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liseleri (AÖL) için yapılan ek sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan sınava katılan adaylar, arama motorlarında 'Açık Lise ek sınav sonuçları açıklandı mı, AÖL 2022-4 ek sınav sonucu ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:01
AÖL EK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Açık Lise 2022-4 ek dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sönem sınavlarına katılan adaylar, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. 7-8-9 Ekim Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ek sınavlarına katılan adayların sorguladığı Açık Lise 2022-4 ek dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını ve tüm merak edilenler haberimizde derledik.

AÇIK LİSE 2022-4 EK DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı ek sınavlar 7-8-9 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Henüz Bakanlık sınav sonuçlarını erişime açmadı. Adaylar sınav sonuçları duyurusu geldiğinde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuçlarını AÖL Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulayabilirler. Sınav sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

AÖL sınav sonuç ekranında adayların doğru-yanlış sayılarına ilişkin bilgi verilmeyecek. Adayların sınavlardan kaç puan aldığı bilgisi sonuç ekranında yer alacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 45 olmuştu. Ek sınavlarda da benzer uygulamanın devam etmesi gerekiyor. Sınav değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemiyor. Sınavlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

2023 AÖL EK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

  • 1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
  • 2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
  • 3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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