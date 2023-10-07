MAKARON TARİFİ RENKLİ | Evde kolay makaron yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları

MAKARON TARİFİ RENKLİ | Rengarenk minik atıştırmalık çeşidi olan makaron, içindeki şekerli macunu, çıtır çıtır hamuru ve kadife dokusuyla büyük küçük herkesin en sevdiği tatlar arasında yer alıyor. Hamurunun kıvamı nedeniyle yapımının zor olduğu söylense de ölçülere uyulduğu sürece evde sağlıklı ve pratik makaronlar hazırlayabilirsiniz. İşte rengarenk makaronlar yapılışı, tarifi ve püf noktaları...

EVDE KOLAY MAKARON MALZEMELERİ

Hamuru için;

100 gr ince çekilmiş şeker

50 gr ince çekilmiş badem

2 yumurtanın akı

4 çorba kaşığı şeker

Çikolatalı krema için;

1 paket bitter çikolata (80 gr)

1 çay bardağı krema

30 gr tereyağı

Fıstıklı krema için;

40 gr tuzsuz antep fıstığı

1 su bardağı Şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

Portakallı krema için;

100 gr tereyağı

1 kahve fincanı portakal suyu

2 çay bardağı Şeker

3 yumurtanın sarısı

2 yumurta

1 portakal

2 çorba kaşığı nişasta

Çilekli krema için;

200 gram taze çilek (yaklaşık 1 su bardağı püre haline getirilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıvı krema

60 gram tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri (isteğe bağlı)

Yaban mersinli krema için;

200 gram yaban mersini (dondurulmuş veya taze)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 su bardağı taze krema (krema veya sıvı krema)

60 gram tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri (isteğe bağlı)

EVDE KOLAY MAKARON YAPILIŞI

İlk olarak ince çekilmiş şekeri ve file bademi mutfak robotuna alıp ince un kıvamına getirin (arada bir mutfak robotunu durdurup elinizde harmanlayın).

Yumurta aklarını mikserin orta hızında köpük köpük oluncaya kadar beş dakika çırpın. Mikserin devrini artırıp 4 çorba kaşığı şekeri toplam iki dakikada azar azar ekleyin.

Bademli karışımı elekten geçirin. Bademleri yumurta akıyla hazırladığınız karışıma ilave edin. Tahta bir kaşıkla çok fazla müdahale etmeden karıştırın.

Kalan bademli karışımı ekleyip pürüzsüz ve tek bir renk hamur oluncaya kadar tekrar karıştırın.

Hamuru sıkma torbasına aktarın. Yaklaşık 2 cm çapında dairesel hareketlerle yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı sıkın. Birinci tepsiyi 170 dereceye ayarlı fırında; fırının orta rafında 10 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp ikinci tepsideki makaronları da aynı şekilde pişirin. Pişen makaronları soğuması için bir kenarda bekletin.

Soğuyan makaronları tepsiden çıkartıp orta kısımlarına istediğiniz sosu sürün. Ardından tost şeklinde kapatın.

Bardak ölçülü makaronları, şeftalili dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.

Çikolatalı krema için; Bıçakla ince ince kıyılmış bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Üzerine kremayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Fıstıklı krema için; Antep fıstığı ile ince çekilmiş şekeri mutfak robotunda un haline getirin. Üzerine vanilyayı ve tereyağını ilave edip tahta bir kaşıkla krem haline gelinceye kadar karıştırın. Karışımı buzdolabına alıp yarım saat kadar bekletin.

Portakallı krema için; Portakalın kabuğunu rendeleyin. Tüm malzemeyi sos tenceresine alıp kısık ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Çilekli krema için; Çilekleri püre haline getirip limon suyu ve şekerle kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bir kenarda sertleşene kadar çırptığınız kremayı soğuyan çilekli püre üzerine dökün ve tereyağını ekleyip soğumaya bırakın.

Yaban mersinli krema için; Yaban mersinini püre haline getirip limon suyu ve şekerle kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bir kenarda sertleşene kadar çırptığınız kremayı soğuyan çilekli püre üzerine dökün ve tereyağını ekleyip soğumaya bırakın.

EVDE KOLAY MAKARON PÜF NOKTALARI