Haberler Haberler SON DAKİKA YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SON DAKİKA 2023 | ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

SON DAKİKA YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SON DAKİKA 2023 | ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin son dakika yaptığı duyuruya göre YKS ek tercihlerde yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında 2. tercihlerini yapan adaylar için YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ve detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 11:30
SON DAKİKA YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SON DAKİKA 2023 | ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

YKS EK YERLEŞTİRME SON DAKİKA 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk tercih döneminin sona ermesinin ardından ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2. tercihlerini yapan üniversite adayları için ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte detaylar...

2023 ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından adayların erişimine açılan YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sonuç sitesinde açıklanan ek yerleştirme sonuçlarını görmek isteyen adaylar, sisteme TC kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapabilir.

YKS 3. TERCİH VAR MI? | 2023 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçen sene YKS ek tercih işlemleri 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2022 tarihinde ilan edilmişti.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİHLERDE OKUL PUANI, DİPLOMA NOTU DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor.

YKS OKUL PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

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