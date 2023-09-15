Haberler Haberler THY PERSONEL ALIMI 2023! Sınavsız, en az lise mezunu... | THY personel ilanı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

THY PERSONEL ALIMI 2023! Sınavsız, en az lise mezunu... | THY personel ilanı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

Türk Hava Yolları, kendi bünyesinde istihdam sağlayacağı personel alım ilanı yayımladı. Sınavsız olarak yapılacak işe alımlarda adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Peki THY personel ilanı başvuru tarihleri ve şartları ne? Kimler başvurabilir? Açılacak kadrolar hangileri? Başvuru ekranı ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:01 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:10
THY PERSONEL ALIMI 2023! Sınavsız, en az lise mezunu... | THY personel ilanı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

THY PERSONEL ALIMI 2023 | Türk Hava Yolları, resmi kariyer sitesinden yayımladığı ilanla çeşitli kadrolarda alım yapacağını duyurdu. Adayların en az lise mezunu olması gerekirken sınavsız alım yapılacak kadrolarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki THY personel ilanı başvuru tarihleri ve şartları ne? Kimler başvurabilir? Açılacak kadrolar hangileri? İşte detaylar...

THY PERSONEL İLANI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

THY PERSONEL İLANI AÇILAN KADROLAR

  • Tahribatsız Muayene (NDT) Teknik Destek Personeli
  • Uçak Boya Personeli
  • Uçak Bakım Teknisyeni

THY PERSONEL İLANI BAŞVURU TARİHLERİ

THY'nin sınavsız, en az lise mezunu personel alım ilanı için son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olarak belirtildi.

THY PERSONEL İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • TC vatandaşı olmak
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması ya da askerlik görevini tamamlamış olması
  • THY personel alımlarında yaş sınırları pozisyona ve işe alım sürecine bağlı olarak değişebilir
  • İlgilendiğiniz pozisyonun gerektirdiği eğitim seviyesini tamamlamış olmak.
  • İlanlarda belirtilen pozisyonlara göre iş deneyimi gerekebilir. Özellikle yönetim pozisyonları ve teknik pozisyonlar için deneyim önemli olabilir.
  • En çok tercih edilen yabancı dil İngilizce'dir. Bu sebeple dil bilginizin olması gerekmektedir.
  • Adli sicil kaydının temiz olması istenmektedir.

THY PERSONEL İLANI NASIL BAŞVURULUR?

Belirtilen şartları taşıyan adayların müracaatlarını online olarak yapması gerekmektedir.

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