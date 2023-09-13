Haberler Haberler KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2023? | KYK 2023-2024 yurt fiyatları belli oldu - İşte aylık TİP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yurt ücreti

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2023? | KYK 2023-2024 yurt fiyatları belli oldu - İşte aylık TİP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yurt ücreti

Üniversitede okumaya hak kazanan ve KYK yurdunda kalmak için başvuru sürecini bekleyen ya da geçtiğimiz senelerde KYK yurtlarına yerleşmiş olan öğrenciler, KYK yurt fiyatları için araştırmalara başladı. 2023-2024eEğitim döneminde güncellenen aylık yurt ücretleri, TİP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yurt ücreti ve detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 15:50
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2023? | KYK 2023-2024 yurt fiyatları belli oldu - İşte aylık TİP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yurt ücreti

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR 2023? | YKs tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehrin dışında üniversite okuyacak olan adaylar, KYK yurt araştırmalarına bşaladı. Başvuru süreci henüz başlamamış olan KYK yurtlarında 2023-2024 Eğitim döneminde ödenecek ücretler ise belli oldu. Yurt odasında bulunan kişi sayısı ve olanaklara göre 6 dtipte değerlendiren ve ücreti bu belirlemeye göre değişen KYK yurtları hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'KYK 2023-2024 yurt fiyatları belli oldu - İşte aylık TİP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yurt ücreti' konularını sizler için derledik.

KYK 2023-2024 YURT FİYATLARI BELLİ OLDU

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

  • TİP 1: 345 ₺
  • TİP 2: 405 ₺
  • TİP 3: 405 ₺
  • TİP 4: 480 ₺
  • TİP 5: 510 ₺
  • TİP 6: 570 ₺
2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

TİP 1 - 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi 345 - 405 TL'dir.

TİP 3 - 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.

TİP 5 - 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da büyük kriz! Sacha Boey...
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YURT DIŞI BURS ÖDENEKLERİ AÇIKLANDI!
SURVIVOR ALL STAR 8. YARIŞMACI BELLİ OLDU!
EVA METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI!
MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak 15:18
Galatasaray'dan açıklama! Galatasaray'dan açıklama! 14:52
Fırtına'da ocak ayı tehlikesi! Fırtına'da ocak ayı tehlikesi! 14:29
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori 14:27
İşte F.Bahçe'yi bekleyen defans krizi! İşte F.Bahçe'yi bekleyen defans krizi! 14:12
Davinson Sanchez pişmanlığı Davinson Sanchez pişmanlığı 14:01
Daha Eski
Cimbom'da kriz! O maddeleri kabul etmedi Cimbom'da kriz! O maddeleri kabul etmedi 13:59
Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi! 13:54
G.Saray'da Afrika Kupası tehlikesi G.Saray'da Afrika Kupası tehlikesi 13:31
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 13:23
FIFA açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray uçtu... FIFA açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray uçtu... 13:21
Taçsız Kral vefatının 32. yılında anılıyor Taçsız Kral vefatının 32. yılında anılıyor 12:41