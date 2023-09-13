HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI! | Hac ön kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Ücreti ne kadar?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU - 2024 hac ön kayıt başvuruları başldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan ön kayıt için milyonlarca hac adayı işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Hac ön kayıtları nasıl yapılır? Hac ön kayıt başvurusu nereden yapılır? Hac başvuru ücreti ne kadar?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ NE?

Diyaner İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt tarihlerinin 13 Eylül ile 11 Ekim arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC ÖN KAYIT ÜCRETLİ Mİ? NE KADAR?

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracaklar için ücret 450 lira olarak açıklanmıştır. Ödeme anlaşmalı bankalar üzerinden yapılacaktır. (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım)