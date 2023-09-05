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İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ | Meteoroloji saat verip ilçe ilçe uyardı - 5 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da bugün hava yağışlı olacak. Yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak beklenen megakentte, yarın da devam etmesi beklenen yağmurlar, Perşembe gününden itibaren yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyredeceği İstanbul'da 5 Eylül hava durumunu, yağışlı ilçeleri ve dikkat edilmesi gereken saatleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 07:50
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ | Meteoroloji saat verip ilçe ilçe uyardı - 5 Eylül hava durumu

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2023 tarihli ahva durumu raporunu paylaştı. Güne gök gürültüsüyle uyanan İstanbullular için sarı kodlu uyarı verilirken megakentin yanı sıra Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da sarı, Kırklareli ve Muğla'da ise turuncu alarm verildi. İşte 5 Eylül 2023 hava durumu...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (5 EYLÜL 2023)

Güne gök gürültüsü ile başlayan İstanbullular bugün, sabah saatlerinden itibaren yoğun yağışla karşılaşacak. Günün ilk saatleriyle başlayan yağmue, akşam saat 18.00'e kadar devam ederken gece saatlerinde ise duracak. Yarın yeniden yağışların görüleceği İstanbul'da 7 Eylül Perşembe gününden itibaren hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

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