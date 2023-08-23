Haberler Haberler SAFER AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER📿 2023 | Safer ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar DİYANET

SAFER AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER📿 2023 | Safer ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar DİYANET

İslami takvimde Muharrem ayından sonra eda edilen, yılın ikinci ayı Safer ayı, 2023 yılında 17 Ağustos tarihinde başladı. 15 Eylül'e dek sürecek olan bu ayın uğursuz olduğu ve çeşitli belalar getirdiği hurafesi zaman içinde yayılmış olsa da Peygamber Efendimiz afer ayı için 'Allah'ın ayı' demiştir. Safer ayında çekilecek tesbih ve zikirler, kılınacak namazlar, okunacak dualar' haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30
SAFER AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER📿 2023 | Safer ayında kılınacak namazlar, okunacak dualar DİYANET

Safer ayı, hicri aylar içinde en çok kaza ve balaya uğrayanan, musibetlerin eksik olmadığı bir ay olarak bilinse de konu hakkındaki hadisler ve din alimlerinin görüşleri, bu ayda Müslümanların günahlarından arınmak için bol bol tövbe edilmesi ve kaza namazları kılınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Safer ayını ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar arama motorlarında 'Safer ayında çekilecek tesbih ve zikirler, kılınacak namazlar, okunacak dualar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

SAFER AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Safer ayında ilk 15 gün aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

📿Allahümme bârik lenâ fi şehris-safer.

📿Vahtim lenâ bis-sa-'adeti vez-zafer.

📿Safer ayında 15 günden sonra Safer ayının sonuna kadar aşağıdaki zikre devam edilmelidir:

📿Allahümme ferricnâ bi-hurûcis-safer.

📿Vahtim lenâ bil-hayri vez-zafer.

Safer ayının son Çarşamba gününde 100 kere aşağıdaki zikir tekrarlanmalıdır.

📿fa dâfı 'al-belâyâ idfa 'annel-belâyâ fallahü hayrun hâfızan ve hüve erhamür-râhımîn. Inneke 'alâ külli şey 'in kadir.

SAFER AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

👉"Allahümme Barik Lena Fi Şehr-İ Safer Vahtim Lena Bissaadeti Vezzafer."

Anlamı: "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

👉"Ya Dafial Belaya İdfa' Annel Belaya Fallahü Hayrün Hafizan Ve Hüve Erhamürrahimin İnneke Ala Külli Şey'in Kadir."

Anlamı: "Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

👉"La Hâvle Velâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym"

Anlamı: "Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

👉"Allahümme Barik Lena Fi Şehr-İ Safer Vahtim Lena Bissaadeti Vezzafer."

Anlamı: "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Safer ayı namazı

Safer ayı namazı, 10 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha suresi ve 3 İhlas suresi okunur. Namazdan sonra 100 defa "La ilahe illallah" ve 100 defa "Allahu Ekber" denir.

Hacet namazı

Hacet namazı, her türlü istek için kılınabilen bir namazdır. Safer ayında hacet namazı kılmak, daha fazla sevaptır. Hacet namazı 12 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha suresi ve 3 İhlas suresi okunur. Namazdan sonra 100 defa "La ilahe illallah" ve 100 defa "Allahu Ekber" denir.

Tevbe namazı

Tevbe namazı, Allah'tan af dilemek için kılınan bir namazdır. Safer ayında tevbe namazı kılmak, daha fazla sevaptır. Tevbe namazı 4 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha suresi ve 3 İhlas suresi okunur. Namazdan sonra 100 defa "La ilahe illallah" ve 100 defa "Allahu Ekber" denir.

Bu namazlar, Safer ayı dışında da kılınabilir. Ancak Safer ayında kılınması, daha fazla sevaptır.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR

Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri 100 defa aşağıdaki dua okunur.

"Ya Dafi'al belaya,idfa'anna'l-belaya,Allahû hayrun hafizan ve hüve ErhamuRahimin,inneke ala küllişey'in kadir."

Türkçe anlamı: Ey belaları def eden Allah'ım, belaları bizden def et. Allah en iyi koruyucudur ve O, en merhametli olanlardan biridir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İslam aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

🤲1 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

🤲2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

🤲3 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

🤲4 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

🤲7 defa "Estağfirullah El Azimé

🤲11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

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