EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | Emekli maaşına ara zam gelecek mi? Ne zaman, yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren ve sendikaların uzlaşamaması sonucunda zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Heyet kararının 31 Ağustos'a kadar açıklanması beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları, emeklilerin de yüzünü güldürdü. "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil.'' diyen Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ülkemizdeki yaklaşık 15 milyon civarında emekli, 'Emekli maaşına ara zam gelecek mi? Ne zaman, yüzde kaç zam yapılacak?' sorularının cevabını arıyor. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞINA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alırken, ayrıca bir iyileştirme de söz konusu olacak. Bu iyileştirme Ocak ayı öncesinde 'ara zam' şeklinde bekleniyor. Maaş artışları yasal düzenleme ile hayata geçirilebiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA NE ZAMAN ARA ZAM GELECEK?

Takvim'in haberine göre, Meclis'in Ekim ayında açılması sebebiyle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından sürecin başlayacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların merkezinde, öncelikli olarak prim-maaş dengelemesi bulunmaktadır. Artış formülleri arasında, özellikle seyyanen zam öne çıkıyor. Daha önce memurlara seyyanen ek zam yapılmıştı ve şu anda emekliler için de benzer bir seyyanen artış formülü masada bulunuyor. Bu çerçevede, Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak formüllerden birinin seyyanen artışı içerebileceği ifade edilmektedir. Ancak tabii ki, sadece seyyanen artışı değil, yüzdelik artış da çalışmaların bir parçası olarak değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'a sunulacak öneriler arasında, oransal artışı içeren bir formülün de bulunması bekleniyor. Ayrıca, artışın maaşa göre kademeli bir şekilde uygulanabileceği ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

EMEKLİNİN İLACCI TABAN AYLIK ZAMMI

Çalışmalarda taban aylık konusu da masaya yatırılacak. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi gündemde. Asgari ücret 8 bin 506 lira seviyesindeyken, taban emekli aylığı 7 bin 500 liraydı. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli aylığı ödemesi değişmedi. Asgari ücret ile taban emekli aylığı arasındaki artıştan önceki oranın korunması gözetilirse, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira seviyesine çıkabilecek. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hem artışın hangi yöntemle ve ne kadar olacağı hem ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.