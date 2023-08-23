Haberler Haberler ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM | Yangında 2. gün son dakika gelişmeleri... Çanakkale'de bugün hava nasıl olacak?

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM | Yangında 2. gün son dakika gelişmeleri... Çanakkale'de bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale'de 22 Ağustos Salı günü, merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 9 köyün tahliye edildiğini, 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirtti. 7 ev küle döndüğü ve 48 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangında son dakika gelişmelerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30
ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM | Yangında 2. gün son dakika gelişmeleri... Çanakkale'de bugün hava nasıl olacak?

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM | Çanakkale'de Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayarak yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler nedeniyle Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılırken Çanakkale-Çan Karayolu da araç trafiğine kapatıldı. Peki Çanakkale'de son durum ne? İşte tüm son dakika gelişmeleri ve Çanakkale hava durumu...

YANGINDA 2. GÜN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda, 22 Ağustos Salı günü saat 12.30 sıralarında çıkan ve nedeni henüz belirlemeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının çıktığı günün gecesinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanın etkilendiği orman yangının, havanın aydınlanmasının ardından helikopter ile havadan inceledi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çanakkale'de 23 Ağustos Salı günü, rüzgar sabah saatlerinden itibaren tekrar hızlanacak. Gündüz saatte 40-50 km'ye yükselen rüzgarın hızı gece saatlerinde ise dinecek. Termometrelerin 35 dereceyi göstermesi beklenen kentte nem ise %30'un altına düşecek.

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