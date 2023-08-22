TOPLU SÖZLEŞME 4. TOPLANTI NE ZAMAN 2023? | 7. Dönem Toplu Sözleşme son toplantı saat kaçta? - Memur ve emekli zammı!

7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 4. TOPLANTI | 2024-2025 yılları için uygulanacak olan memur ve memur emeklisi zammını belirlemek için görüşmeler devam ediyor. Memur-Sen'in ilk teklifi toplam yüzde 110 zam olurken hükümet ise ilk teklifinde 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerisinde bulunmuş, taraflar uzlaşamamıştı. 3. toplantıda 2. teklifini açıklayan kamu işveren, ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti. Son toplantı için nefesler tutulmuşken arama motorlarında sorgulanan 'Toplu Sözleşme 4. toplantı ne zaman 2023? 7. Dönem Toplu Sözleşme son toplantı saat kaçta?' sorularının cevabını sizler için derledik.

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SON TOPLANTI SAAT KAÇTA?

7. Döenm Toplu İş Sözleşmesi 4. toplantısı, 22 Ağustos Salı günü yapılacak. Saat 15.00'te başlaması beklenen toplantının ardından taraflar açıklama yapacak. Son toplantıda da işveren ve işçi temsilcilerinin anlaşamaması halinde, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin zammı en geç Ağustos sonunda belli olacak.

KAMU İŞVERENİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu işveren tarafının, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

İLK TEKLİF REVİZE EDİLDİ

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.

SENDİKALARIN TALEBİ NEYDİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Belirlenen takvim gereği müzakereler bugün yapılacak dördüncü toplantı ile sona erecek. Gözler kamu işveren heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Müzakerelerden uzlaşma çıkmazsa süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİYE ZAM' MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, memurların yanı sıra emeklilerin de, maaşlara gelen güncelleme ile memnun edileceğini dile getirdi. Başkan Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız."