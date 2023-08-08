YKS 260, 270, 280, 290, 300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER | 2023 YKS 260 - 300 puanla hangi bölüm okunur?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından, tercih yapmadan önce kapsamlı araştırmalara başladı. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirdiği üniversite sınavı hakkında arama motorlarında araştırılan ' YKS 260, 270, 280, 290, 300 puanla alan üniversiteler hangileri? 2023 YKS 260 - 300 puanla hangi bölüm okunur?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
YKS 260, 270, 280, 290, 300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden, saat 07.00'den itibaren erişime açıldı. YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşiyor. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğreniliyor. YKS tercih kılavuzu ise henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak.
2023 YKS 200 - 250 PUANLA HANGİ BÖLÜM OKUNUR?
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.
Bu sene üniversitelerin alım yaptığı puan, başarı sıralamaları ve kontenjanlar belli olmasa da adaylara fikir vermesi adına geçen senenin verileriyle, 260 - 300 arası puanla alım yapan bazı üniversite ve bölümleri sizler için derledik. İşte 2022 260 - 300 arası puanla alım yapan bazı üniversiteler ve bölümler ...
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4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ (SAYISAL)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 1.383.482 Taban Puan: 172,736
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 1.383.482
Taban Puan: 172,736
GİRESUN ÜNİ. (SAYISAL)
Gıda Teknolojisi Başarı sırası: 1.368.134 Taban Puan: 174,913
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.368.134
Taban Puan: 174,913
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (SAYISAL)
Gıda Teknolojisi Başarı sırası: 1.087.969 Taban Puan: 198,475
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.087.969
Taban Puan: 198,475
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 999.663 Taban Puan: 204,916
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 999.663
Taban Puan: 204,916
SİİRT ÜNİ. (SAYISAL)
Şehir ve Bölge Planlama Başarı sırası: 944.602 Taban Puan: 209,011
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 944.602
Taban Puan: 209,011
ATATÜRK ÜNİ. (SAYISAL)
Su Ürünleri Mühendisliği Başarı sırası: 909.732 Taban Puan: 211,429
Su Ürünleri Mühendisliği
Başarı sırası: 909.732
Taban Puan: 211,429
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)
İş Sağlığı ve Güvenliği Başarı sırası: 900.696 Taban Puan: 212,333
İş Sağlığı ve Güvenliği
Başarı sırası: 900.696
Taban Puan: 212,333
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (SAYISAL)
Şehir ve Bölge Planlama Başarı sırası: 859.040 Taban Puan: 215,585
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 859.040
Taban Puan: 215,585
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (SAYISAL)
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) Başarı sırası: 855.072 Taban Puan: 215,902
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)
Başarı sırası: 855.072
Taban Puan: 215,902
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 849.243 Taban Puan: 216,378
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 849.243
Taban Puan: 216,378
ATATÜRK ÜNİ. (SÖZEL)
İşletme Başarı sırası: 1.723.628 Taban Puan: 181,497
İşletme
Başarı sırası: 1.723.628
Taban Puan: 181,497
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)
Sigortacılık Başarı sırası: 1.721.479 Taban Puan: 181,855
Sigortacılık
Başarı sırası: 1.721.479
Taban Puan: 181,855
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)
Finans ve Bankacılık Başarı sırası: 1.691.346 Taban Puan: 186,293
Finans ve Bankacılık
Başarı sırası: 1.691.346
Taban Puan: 186,293
ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL)
Felsefe Başarı sırası: 1.663.560 Taban Puan: 189,638
Felsefe
Başarı sırası: 1.663.560
Taban Puan: 189,638
HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL)
Maliye Başarı sırası: 1.602.060 Taban Puan: 195,943
Maliye
Başarı sırası: 1.602.060
Taban Puan: 195,943
KAFKAS ÜNİ. (SÖZEL)
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Başarı sırası: 1.601.137 Taban Puan: 196,032
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Başarı sırası: 1.601.137
Taban Puan: 196,032
MUNZUR ÜNİ. (SÖZEL)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Başarı sırası: 1.587.408 Taban Puan: 197,288
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Başarı sırası: 1.587.408
Taban Puan: 197,288
GİRESUN ÜNİ. (SÖZEL)
Lojistik Yönetimi Başarı sırası: 1.560.825 Taban Puan: 199,634
Lojistik Yönetimi
Başarı sırası: 1.560.825
Taban Puan: 199,634
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (SÖZEL)
Felsefe Başarı sırası: 1.549.413 Taban Puan: 200,614
Felsefe
Başarı sırası: 1.549.413
Taban Puan: 200,614
BİNGÖL ÜNİ. (SÖZEL)
İktisat Başarı sırası: 1.532.692 Taban Puan: 201,990
İktisat
Başarı sırası: 1.532.692
Taban Puan: 201,990
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)
Gazetecilik (İÖ) Başarı sırası: 1.479.464 172,955
Gazetecilik (İÖ)
Başarı sırası: 1.479.464
172,955
HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL)
İlahiyat (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.475.230 Taban Puan: 174,873
İlahiyat (M.T.O.K.)
Başarı sırası: 1.475.230
Taban Puan: 174,873
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL)
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.473.991 Taban Puan: 175,406
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.)
Başarı sırası: 1.473.991
Taban Puan: 175,406
SİİRT ÜNİ. (SÖZEL)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) Başarı sırası: 1.465.209 Taban Puan: 178,527
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
Başarı sırası: 1.465.209
Taban Puan: 178,527
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (SÖZEL)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) Başarı sırası: 1.461.693 Taban Puan: 179,609
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
Başarı sırası: 1.461.693
Taban Puan: 179,609
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (SÖZEL)
Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.456.907 Taban Puan: 180,945
Sanat Tarihi
Başarı sırası: 1.456.907
Taban Puan: 180,945
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL)
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.451.788 Taban Puan: 182,268
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)
Başarı sırası: 1.451.788
Taban Puan: 182,268
ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL)
Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.446.173 Taban Puan: 183,632
Sanat Tarihi
Başarı sırası: 1.446.173
Taban Puan: 183,632
KARABÜK ÜNİ. (SÖZEL)
Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.443.222 Taban Puan: 184,306
Sanat Tarihi
Başarı sırası: 1.443.222
Taban Puan: 184,306
BATMAN ÜNİ.
İslami İlimler (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.439.864 Taban Puan: 185,037
İslami İlimler (M.T.O.K.)
Başarı sırası: 1.439.864
Taban Puan: 185,037
2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT)
Mimari Restorasyon (İÖ) Taban Puan: 181,720 Başarı sırası: 2.875.247
Mimari Restorasyon (İÖ)
Taban Puan: 181,720
Başarı sırası: 2.875.247
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (TYT)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Taban Puan: 199,143 Başarı sırası: 2.656.387
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Taban Puan: 199,143
Başarı sırası: 2.656.387
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Taban Puan: 200,482 Başarı sırası: 2.629.060
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Taban Puan: 200,482
Başarı sırası: 2.629.060
KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT)
Yaşlı Bakımı (İÖ) Taban Puan: 200,509 Başarı sırası: 2.628.525
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Taban Puan: 200,509
Başarı sırası: 2.628.525
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (TYT)
Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puan: 200,625 Başarı sırası: 2.626.102
Endüstriyel Cam ve Seramik
Taban Puan: 200,625
Başarı sırası: 2.626.102
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (TYT)
Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puan: 201,081 Başarı sırası: 2.616.448
Basım ve Yayım Teknolojileri
Taban Puan: 201,081
Başarı sırası: 2.616.448
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (TYT)
Mermer Teknolojisi Taban Puan: 202,868 Başarı sırası: 2.577.640
Mermer Teknolojisi
Taban Puan: 202,868
Başarı sırası: 2.577.640
KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) Taban Puan: 203,711 Başarı sırası: 2.558.881
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Taban Puan: 203,711
Başarı sırası: 2.558.881
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.(TYT)
Posta Hizmetleri Taban Puan: 206,030 Başarı sırası: 2.496.293
Posta Hizmetleri
Taban Puan: 206,030
Başarı sırası: 2.496.293
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (TYT)
Posta Hizmetleri Taban Puan: 206,164 Başarı sırası: 2.501.876
Posta Hizmetleri
Taban Puan: 206,164
Başarı sırası: 2.501.876