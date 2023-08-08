ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ERÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erciyes Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023, ERÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 357,65 353.146
- Anestezi TYT 70/72 357,02 356.373
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 338,72 464.686
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 332,49 508.042
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 328,59 536.880
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 323,86 574.253
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 320,74 600.027
- Odyometri TYT 65/67 319,87 607.479
- Adalet TYT 80/82 316,49 637.279
- Radyoterapi TYT 70/72 315,43 646.940
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 312,22 676.521
- Elektronörofizyoloji TYT 65/67 310,85 689.542
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 230/236 417,92 30.052
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 381,66 93.710
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 370,55 119.351
- Havacılık Yönetimi EA 70/72 324,57 273.666
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 300,05 409.664
- Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 299,79 411.333
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 299,59 412.688
- İşletme EA 80/82 289,61 483.813
- Maliye EA 80/82 284,08 527.819
- Sosyoloji EA 70/72 272,92 626.858
- İktisat EA 80/82 272,54 630.404
- İşletme (İÖ) EA 80/82 264,65 709.980
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 263,06 726.851
- Maliye (İÖ) EA 60/62 260,58 753.836
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 251,38 860.549
- Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 249,11 888.773
- İktisat (İÖ) EA 80/82 248,67 894.180
- Felsefe EA 60/62 242,73 969.951
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 280/287 503,76 15.121
- Diş Hekimliği SAY 120/123 479,51 32.132
- Eczacılık SAY 90/93 458,49 49.251
- Uçak Mühendisliği SAY 60/62 451,34 55.411
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 446,63 59.629
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 444,57 61.406
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 429,89 74.947
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 418,77 85.958
- Veterinerlik SAY 90/93 407,59 97.765
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 60/62 392,8 114.367
- Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 378,93 131.694
- Hemşirelik SAY 200/205 373,95 138.666
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) SAY 40/41 369,32 145.132
- Uzay Mühendisliği SAY 40/41 365,87 150.276
- Endüstri Mühendisliği SAY 85/88 353,56 169.899
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 65/67 353,04 170.743
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 348,93 177.813
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) SAY 40/41 337,01 200.621
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 335,63 203.411
- Mimarlık SAY 110/113 332,65 209.648
- Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 332,24 210.600
- Makine Mühendisliği SAY 100/103 328,05 219.734
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 324,34 228.199
- Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 318,95 241.162
- Çevre Mühendisliği SAY 15/1 312,13 258.546
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 302,52 285.826
- Gıda Mühendisliği SAY 30/9 301,77 288.113
- Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 300,09 293.247
- Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 299,94 293.703
- Harita Mühendisliği SAY 30/5 298,99 296.694
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 30/24 298,06 299.608
- İnşaat Mühendisliği SAY 100/35 298,03 299.720
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 70/23 297,98 299.846
- Tekstil Mühendisliği SAY 20/13 297,94 299.959
- Matematik SAY 80/82 295,28 308.594
- Bitki Koruma SAY 35/36 287,96 333.802
- Kimya SAY 30/31 285,54 342.500
- Biyoloji SAY 30/31 272,29 396.923
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 265,23 430.942
- Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40/41 264,46 434.903
- Fizik SAY 20/21 262,96 442.699
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 252,49 504.489
- Tarla Bitkileri SAY 30/31 250,32 518.898
- Zootekni SAY 20/21 245,99 550.158
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 240,73 591.723
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 239,85 599.125
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 239,2 604.726
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,11 20.064
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,34 31.248
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 365,49 71.954
- İlahiyat SÖZ 180/185 333,97 166.399
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 330,77 179.725
- Tarih SÖZ 80/82 312,83 270.694
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 302,55 336.148
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 301,78 341.365
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85/88 297,79 369.645
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85/88 297,53 371.519
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 283,95 478.631
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 279,16 520.718
- Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 278,09 530.483
- Gazetecilik SÖZ 85/88 277,81 533.086
- Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 273,05 577.594
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50/52 257,07 740.342
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85/88 254,26 771.072
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 85/88 253,6 778.424
- Sanat Tarihi SÖZ 70/72 253,37 781.007
- Türk Halkbilimi SÖZ 40/41 243,98 886.991
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85/88 242,47 904.378
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 240,02 932.562
- Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30/31 230,59 1.040.196
- Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 50/52 229,38 1.053.737
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 70/72 418,29 17.777
- Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 387,26 28.344
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 386,44 28.646
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85/88 386,23 122.411
- Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 386,16 28.756
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 370,27 34.561
- Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 368,12 35.374
- Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40/41 350,77 41.985
- Turizm Rehberliği DİL 60/62 314,09 56.734
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 310,06 58.383
- Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 50/52 269,23 76.082
- Japon Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 222,19 99.696
- Ermeni Dili ve Kültürü DİL 20/8 164,55 121.990
- İbrani Dili ve Kültürü DİL 25/25 162,87 122.235
- Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —