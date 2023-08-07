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LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK? | MEB LGS tercihlerde yerleşemeyenler hangi okula gidecek?

MEB'in düzenlemiş olduğu LGS sınavı için tercih süreçleri geride kaldı. Sınava katılan 1 milyondan fazla adaydan bazıları ilk yerleştirmelerde, bir kısmı da ikinci yerleştirmelerde istediği okula girmeyi başarırken tercihlerden hiçbiri tutmayan adaylar ise hangi okulda okuyacağını araştırmaya başladı. Peki LGS 2. nakilde yerleşemeyen adaylar ne yapacak? MEB LGS tercihlerde yerleşemeyenler hangi okula gidecek? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:10
LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK? | MEB LGS tercihlerde yerleşemeyenler hangi okula gidecek?

LGS 2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine, gidecekleri liseyi belirlemeleri için uyguladığı LGS sınavında sona gelindi. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans olarak sunulan ek tercihlerin ardından 2. nakil sonuçlarının da belli olmasıyla, tercihlerinden herhangi birine yerleşemediğini gören adaylar ve velileri, LGS tercihlerde yerleşemeyenler hangi okula gidecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MEB LGS TERCİHLERDE YERLEŞEMEYENLER HANGİ OKULA GİDECEK?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşmeyen adayların başvuru yapmamaları halinde herhangi bir liseye kaydı yapılmayacak. Bu kişiler, ülkemizde alınması zorunlu olan lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde de alabilirler.

2023-2024 AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2023-2024 dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı ancak yeni dönem kayıtlarının Eylül ayından itibaren başlaması bekleniyor. AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

2022-2023 döneminde ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek.

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