SON DAKİKA TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK; Temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Yeni yılda yapılacak maaş zamları için ilk veri olarak kabul edilen Temmuz ayı enflasyon rakamlarında ekonomistlerin beklentisi yüzde 47,27'ye olarak hesaplandı. Peki TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK 2023 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık eflasyon 47,83 oldu. Aylık bazda enflasyon ise yüzde 9,49 olarak açıklandı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %50,81 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %57,51 artış, imalatta %50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,56 azalış, ve su temininde %62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,52, dayanıklı tüketim malında %54,85, dayanıksız tüketim malında %63,35, enerjide %3,82 ve sermaye malında %63,29 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %9,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,14 artış, imalatta %9,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,05 azalış ve su temininde %7,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %8,93, dayanıklı tüketim malında %10,37, dayanıksız tüketim malında %6,23, enerjide %5,72 ve sermaye malında %11,67 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %9,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,14 artış, imalatta %9,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,05 azalış ve su temininde %7,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %8,93, dayanıklı tüketim malında %10,37, dayanıksız tüketim malında %6,23, enerjide %5,72 ve sermaye malında %11,67 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %80,63, içecekler %77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %20,24, ham petrol ve doğal gaz %16,19, metal cevherleri %12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2023

HAZİRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak açıklamıştı.

EKONOMİSTLERİN TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.