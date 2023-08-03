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AĞUSTOS 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:40
AĞUSTOS 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

AĞUSTOS 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Ağustos ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Ağustos ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, yıllık eflasyon 47,83 oldu. Aylık bazda enflasyon ise yüzde 9,49 olarak açıklandı.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250 TL

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

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