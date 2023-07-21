EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | Ebelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Ebelik bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Ebelik taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
EBELİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 358,09 162.183
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)8/8 356,98 164.025
- Ankara Üniversitesi (Devlet)110/113 347,63 180.211
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)70/72 346,72 181.865
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)90/93 344,1 186.766
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)90/93 342,89 188.995
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)70/72 342,15 190.336
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)70/72 340,8 192.953
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 338,73 197.061
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 337,88 198.805
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 336,52 201.613
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet)70/72 335,79 203.079
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 335,76 203.133
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)6/6 335,63 203.423
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)90/93 335,61 203.467
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)80/82 333,74 207.372
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)6/6 333,58 207.686
- Mersin Üniversitesi (Devlet)80/82 333,55 207.760
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)85/88 333,49 207.886
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,83 209.257
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet)90/93 331,62 211.861
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 331,4 212.344
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)75/77 331,18 212.849
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet)80/82 330,71 213.841
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 330,51 214.232
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)60/62 330,31 214.683
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet)80/82 330,09 215.183
- Sakarya Üniversitesi (Devlet)70/72 329,6 216.234
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)60/62 328,73 218.182
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet)80/82 328,15 219.484
- Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)55/57 327,96 219.922
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 327,89 220.085
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,66 220.595
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet)90/93 327,58 220.776
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet)90/93 327,4 221.192
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)70/72 327,28 221.470
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet)60/62 326,73 222.671
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)75/77 325,86 224.643
- Amasya Üniversitesi (Devlet)60/62 325,77 224.814
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet)70/72 325,5 225.402
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)70/72 325,46 225.529
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet)60/62 324,74 227.199
- Sinop Üniversitesi (Devlet)30/31 324,29 228.323
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet)50/52 324,09 228.796
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet)80/82 323,95 229.118
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet)65/67 323,9 229.209
- Karabük Üniversitesi (Devlet)70/72 323,65 229.760
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)100/103 323,27 230.632
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet)40/41 323,11 231.041
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet)80/82 322,82 231.748
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)5/5 322,46 232.628
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)8/8 322,21 233.206
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)60/62 322,04 233.630
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)8/8 321,68 234.453
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet)70/72 321,51 234.872
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)8/8 321,45 235.013
- Giresun Üniversitesi (Devlet)70/72 321,13 235.793
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)90/93 320,92 236.312
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)70/72 320,44 237.495
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet)50/52 320,36 237.699
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet)75/77 320,21 238.074
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)8/8 320,01 238.540
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)50/52 319,96 238.669
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 311,32 260.732
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 303,31 283.501
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu)23/23 299,17 296.113
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (KKTC Uyruklu)1/1 297,18 302.376
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 294,83 310.138
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 292,37 318.283
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu)13/13 291,01 322.939
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)48/48 289,32 329.008
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 285,95 341.040
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 284,61 345.972
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)41/41 277,53 374.043
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,66 413.946
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 267,11 421.615
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 266,26 425.776
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 265,88 427.684
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)47/47 255,01 488.325
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli)13/13 252,98 501.325
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 252,62 503.562
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli)37/37 249,36 525.520
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 242,97 573.374
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli)20/20 238,76 608.553
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli)14/14 237,49 619.722
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 235,26 640.102