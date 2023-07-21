Haberler Haberler EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | Ebelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | Ebelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye katılan milyonlarca adayı, TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih heyecanı sardı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte geçtiğimiz senenin taban puanlarını referans alarak eğitim almak istedikleri bölümleri araştıran adaylar, arama motorlarında 'Ebelik taban puanları 2023, Ebelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:03
EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | Ebelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

EBELİK TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Ebelik bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Ebelik taban puanları 2023, Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

EBELİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 358,09 162.183
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)8/8 356,98 164.025
  • Ankara Üniversitesi (Devlet)110/113 347,63 180.211
  • Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)70/72 346,72 181.865
  • Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)90/93 344,1 186.766
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)90/93 342,89 188.995
  • Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)70/72 342,15 190.336
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)70/72 340,8 192.953
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 338,73 197.061
  • İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 337,88 198.805
  • Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 336,52 201.613
  • Gaziantep Üniversitesi (Devlet)70/72 335,79 203.079
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 335,76 203.133
  • Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)6/6 335,63 203.423
  • Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)90/93 335,61 203.467
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)80/82 333,74 207.372
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)6/6 333,58 207.686
  • Mersin Üniversitesi (Devlet)80/82 333,55 207.760
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)85/88 333,49 207.886
  • Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,83 209.257
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet)90/93 331,62 211.861
  • İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 331,4 212.344
  • İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)75/77 331,18 212.849
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet)80/82 330,71 213.841
  • Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 330,51 214.232
  • Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)60/62 330,31 214.683
  • Kocaeli Üniversitesi (Devlet)80/82 330,09 215.183
  • Sakarya Üniversitesi (Devlet)70/72 329,6 216.234
  • Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)60/62 328,73 218.182
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet)80/82 328,15 219.484
  • Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)55/57 327,96 219.922
  • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 327,89 220.085
  • Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,66 220.595
  • Balıkesir Üniversitesi (Devlet)90/93 327,58 220.776
  • Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet)90/93 327,4 221.192
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet)70/72 327,28 221.470
  • Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet)60/62 326,73 222.671
  • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet)75/77 325,86 224.643
  • Amasya Üniversitesi (Devlet)60/62 325,77 224.814
  • Adıyaman Üniversitesi (Devlet)70/72 325,5 225.402
  • Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)70/72 325,46 225.529
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet)60/62 324,74 227.199
  • Sinop Üniversitesi (Devlet)30/31 324,29 228.323
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet)50/52 324,09 228.796
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet)80/82 323,95 229.118
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet)65/67 323,9 229.209
  • Karabük Üniversitesi (Devlet)70/72 323,65 229.760
  • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)100/103 323,27 230.632
  • Kastamonu Üniversitesi (Devlet)40/41 323,11 231.041
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet)80/82 322,82 231.748
  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)5/5 322,46 232.628
  • Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)8/8 322,21 233.206
  • Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)60/62 322,04 233.630
  • İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)8/8 321,68 234.453
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet)70/72 321,51 234.872
  • İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)8/8 321,45 235.013
  • Giresun Üniversitesi (Devlet)70/72 321,13 235.793
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet)90/93 320,92 236.312
  • Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet)70/72 320,44 237.495
  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet)50/52 320,36 237.699
  • Kırklareli Üniversitesi (Devlet)75/77 320,21 238.074
  • Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)8/8 320,01 238.540
  • Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)50/52 319,96 238.669
  • Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 311,32 260.732
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 303,31 283.501
  • Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu)23/23 299,17 296.113
  • Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (KKTC Uyruklu)1/1 297,18 302.376
  • Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 294,83 310.138
  • İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 292,37 318.283
  • Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu)13/13 291,01 322.939
  • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)48/48 289,32 329.008
  • Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 285,95 341.040
  • Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 284,61 345.972
  • Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)41/41 277,53 374.043
  • İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,66 413.946
  • İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 267,11 421.615
  • Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 266,26 425.776
  • Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 265,88 427.684
  • Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)47/47 255,01 488.325
  • Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli)13/13 252,98 501.325
  • İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 252,62 503.562
  • Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli)37/37 249,36 525.520
  • İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 242,97 573.374
  • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli)20/20 238,76 608.553
  • Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli)14/14 237,49 619.722
  • Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 235,26 640.102
DİĞER
59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
CUMA HUTBESİ | 21 Temmuz Cuma
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25