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YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor?

ÖSYM tarafından üniversitede eğitim görmek isteyen adaylara yönelik düzenlenen YKS için geri sayım devam ediyor. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen adaylar, 20 Temmuz'da erişime açılacağı duyurulan YKS'nin saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS hakkında arama motorlarında araştırılan 'YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? ÖSYM sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor? ve 2022 YKS saat kaçta açıklandı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:31
YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor?

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | 3 oturumdan oluşan YKS'nin 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından adaylar, sonuçlar için nefesini tuttu. Sınavın üzerinden bir ay geçmesiyle sonuçların açıklanacağı tarih her geçen gün daha da fazla merak edilirken ÖSYM, akademik takvimde YKS sonuç tarihini 20 Temmuz olarak duyurmuştu. Peki YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? ÖSYM sınav sonuçları hangi saatte açıklanıyor? ve 2022 YKS saat kaçta açıklandı? İşte detaylar...

ÖSYM SINAV SONUÇLARI HANGİ SAATTE AÇIKLANIYOR?

ÖSYM, 2023 YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Sonuç saatine ilişkin resmi açıklama yapılmazken ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıkladığı net bir saat bulunmuyor. Sınava göre sonuçların erişime açılış saati farklılık gösterirken ÖSYM yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavlar, hata yapılmaması adına incelikle ve tekrar tekrar kontrollerden geçirilmesinin ardından açıklanıyor.

Son dakika haberine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü, saat 07.00 itibarıyla erişime açıldı.

YKS SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan 2022 YKS sınavlarının sonuçları 18 Temmuz 2022'de açıklanmıştı. Sonuç tarihine ilişkin resmi internet sitesinde resmi açıklama yayımlayan ÖSYM, sınav sonuçlarının saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açılacağını bildirdiği duyuruda şu ifadelere yer vermişti:

"18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin Sayısal Bilgiler Ek'te sunulmuştur."

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