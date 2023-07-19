Haberler Haberler ALES-2 GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM AİS Ales 2 nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır?

ALES-2 GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM AİS Ales 2 nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl 2. kez düzenlenecek. Her yıl 3 kez lisansüstü eğitim görmek isteyen adaylara yönelik yapılan sınavda, başvuru tarihini kaçıranlar için ALES-2 geç başvuruları için araştırmalar başladı. Peki ÖSYM AİS Ales-2 nasıl başvurulur, ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır? İşte ALES-2 geç başvuru ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 00:00
ALES-2 GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023 | ÖSYM AİS Ales 2 nasıl başvurulur, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır?

Lisansüstü eğitim almak isteyen adaylara yönelik ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES'in 2023 yılı 2. sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava kısa zaman kala, başvuru sürecini kaçıran adaylar için verilen geç başvuru fırsatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte ÖSYM AİS Ales-2 nasıl başvurulur, ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır? sorularının cevabı ve ALES-2 geç başvuru ekranı...

ÖSYM AİS ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES-2 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından 260 lira olarak belirlenmişti. Geç bşavuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alındığından bu kişiler başvuru ücretini 390 TL olarak ödeyecek.

ÖSYM AİS ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ÖSYM 2023/ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

💰 Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

💰 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

💰 İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

ÖSYM AİS ALES-2 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES-2 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023/ALES-2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES-2 sınavının geç başvuru tarihi olarak 19 Temmuz Çarşamba günü belirlendi.

2023 ALES-2 NE ZAMAN?

2023 yılında ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, ALES'in ikinci sınavı bu yıl 20 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava girmek isteyen adayların, saat 10.00'da sınav salonlarında hazır beklemesi gerekmektedir.

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