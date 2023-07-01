KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | ⚓Resimli 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | 1 Temuz Kabotaj ve Denizcilik bayramı, Lozan Anlaşması ile garantiye alınan Türk limanlarında yalnızca Türk teknelerinin dolaşması maddesinin kutlandığı milli bir bayramdır. Bu bayramda sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaşmak isteyenler veya sevdiklerinin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak isteyenler için en güzel mesajları haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

⚓"Kabotaj Bayramı'nda denizlerimizin mavi sularına açılan yolları kutluyoruz. Denizcilerimizin cesaret ve emeği için minnettarız."

⚓"Kabotaj Bayramı'nın coşkusunu yaşarken, denizlerimizin sonsuz güzelliklerine olan sevgimizi ve milli egemenliğimizi bir kez daha kutluyoruz. Denizlerimizde dalgalanan bayrağımızla gurur duyuyoruz. Nice mutlu Kabotaj Bayramları dileriz!"

⚓"Kabotaj Bayramı kutlu olsun! Denizlerde özgürlüğümüzü kutlarken, denizcilerimize ve milli egemenliğimize saygılarımızı sunuyoruz."

⚓"Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun! Denizlerimizin sınırlarını koruyan, deniz ticaretimizi canlandıran ve milli ekonomimize katkı sağlayan tüm denizcilerimize ve liman çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve özgürlüğünü birlikte kutlayalım."

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

⛵"Kabotaj Bayramı'nın tüm deniz sevdalılarına huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileriz. Denizlerimizin serüven dolu hikayesinde yer alan herkese minnettarız. Gelecekte de denizlerimizde güvenle seyahat edebilmeyi ve milli ekonomimizin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Nice Kabotaj Bayramlarına!"

⛵"Denizlerin hükümdarı olduğumuz Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Denizlerimizdeki milli değerlerimize sahip çıkma azmimiz hiç solmasın.",

⛵"Bugün Kabotaj Bayramı, denizlerimizin özgürlüğünü ve egemenliğimizi kutladığımız anlamlı bir gün. Denizcilerimizin ve liman çalışanlarımızın emeklerini takdir ediyor, deniz ticaretimizin gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun!"

⛵"Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla karşılıyor, denizlerimizin enginliğinde milli egemenliğimizi gururla kutluyoruz."

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🚤"Bugün, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkını kutladığımız özel bir gün. Kabotaj Bayramı, denizciliğin ve milli ekonominin önemini vurguluyor. Denizlerimize gösterdiğimiz sevgi ve özenle, kıyılarımızı korumaya ve milli değerlerimize sahip çıkmaya devam edelim. Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun!"

🚤"Denizlerimizin kıymetini bir kez daha hatırlayarak Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, milli ekonomimize güç katmaya devam ettiğimiz nice yıllara diliyoruz."

🚤"Kabotaj Bayramı'nın getirdiği coşkuyla, kıyılarımızda dalgalanan bayrağımızın anlamını bir kez daha hissediyoruz. Denizlerimizin koruyucusu ve deniz ticaretimizin can damarı olan herkese teşekkür ederiz. Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun, denizlerimizde güvenli ve başarılı seyahatler dileriz!"

RESİMLİ 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI