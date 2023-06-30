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TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 torba yasası ne zaman çıkacak? - Kademeli emeklilik, staj sigortası, Bağkur sicil affı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hakkındaki açıklamalarının ardından torba yasa maddeleri merak konusu oldu. 18 maddeden oluşan torba yasa hakkında arama motorlarında araştırılan 'Torba yasa ne zaman açıklanacak? 2023 torba yasası ne zaman çıkacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Kademeli emeklilik, staj sigortası, Bağkur sicil affı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:50
TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 torba yasası ne zaman çıkacak? - Kademeli emeklilik, staj sigortası, Bağkur sicil affı...

TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2. torba yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından 18 maddelik yeni yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kademeli emeklilikten staj sigortasına kadar birçok konuyu kapsayan torba yasada en çok dikkat çeken maddeler ise emekli maaşları bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası gibi konular oldu. İşte detaylar...

2023 TORBA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" dedi. Geçici işçiye kadro, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artışı düzenlemelerin de yer aldığı 2. torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni torba yasa düzenlemesinin, yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

👉Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

👉Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

👉Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

👉Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

👉Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

👉Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.

👉Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

👉Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

👉Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

👉Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.

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