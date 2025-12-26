1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1 Ocak tatil mi? Yeni yıl yaklaşırken "1 Ocak resmi tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 1 Ocak Perşembe günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmî tatil sayılıyor. Bu nedenle okullar tatil olurken, kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermiyor. 1 Ocak'ta hangi kurumlar kapalı, özel sektörde tatil uygulanıyor mu? İşte 1 Ocak tatiline ilişkin tüm merak edilenler…

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yıl tatili kapsamında yer aldığı için öğrenciler ve öğretmenler için ders günü değildir.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Perşembe günü bankalar ve noterler hizmet vermeyecek.

1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak resmî tatil (Yeni Yıl) olduğu için PTT Kargo hizmet vermez. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG, Sürat Kargo gibi özel kargo firmalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. Dağıtım ve gönderi kabulü yapılmaz.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Kargo şirketleri genellikle 2 Ocak'ta normal çalışma düzenine geri döner.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir.

