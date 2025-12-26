CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak günü bankalar açık mı? Resmî tatilde EFT, havale ve FAST işlemleri nasıl çalışıyor? 1 Ocak’ta EFT işlemleri ilk iş gününde hesaba geçerken, FAST ve havale işlemleri ise dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 1 Ocak’ta bankacılık işlemleri için hangi alternatif kanallar kullanılabilir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 12:45


1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yıl tatili kapsamında yer aldığı için öğrenciler ve öğretmenler için ders günü değildir.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Perşembe günü bankalar ve noterler hizmet vermeyecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir.


