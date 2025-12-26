1 Ocak bankalar açık mı? 1 Ocak Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1 Ocak günü bankalar açık mı? Resmî tatilde bankalarda işlem yapılabilir mi? 1 Ocak'ta banka şubeleri kapalı olurken, vatandaşlar para transferlerinin durumunu merak ediyor. 1 Ocak günü EFT işlemleri beklemeye alınırken, FAST ve aynı banka içi havale işlemleri mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Yeni yılın ilk gününde bankacılık işlemleri için ATM, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri nasıl çalışıyor? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak, yeni yıl tatili kapsamında yer aldığı için öğrenciler ve öğretmenler için ders günü değildir.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Perşembe günü bankalar ve noterler hizmet vermeyecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul edilir.