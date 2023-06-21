Haberler Haberler ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI? | 2023 Kurban Bayramı asgari ücretliye ikramiye onaylandı mı? - Kimler ikramiye alacak?

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI? | 2023 Kurban Bayramı asgari ücretliye ikramiye onaylandı mı? - Kimler ikramiye alacak?

Asgari ücretli milyonlarca çalışan, yüzde 34 oranındaki ara zammın ardından bir müjde de ikramiye haberi almak için bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 2023 Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 TL olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ülkemizdeki 7 milyon asgari ücretli çalışan 'asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? 2023 Kurban Bayramı asgari ücretliye ikramiye onaylandı mı? - Kimler ikramiye alacak?' sorularının cevabını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:40
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI? | 2023 Kurban Bayramı asgari ücretliye ikramiye onaylandı mı? - Kimler ikramiye alacak?

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI? | 🐏 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. 17-23 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan ikramiyelerden asgari ücretlilerin yararlanıp yararlanamayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete ara zamda yüzde 34 zam yapılmasının ardından arama motorlarında 'asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? 2023 Kurban Bayramı asgari ücretliye ikramiye onaylandı mı? - Kimler ikramiye alacak?' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

2023 KURBAN BAYRAMI ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE ONAYLANDI MI?

Bayram ikramiyesi sadece 'emeklilik maaşı' alanlar için uygulanan bir ödeme türü olup asgari ücretlilere bayram ikramiyesi gibi bir ödeme bulunmuyor. Hükümet ikramiyeyi yalnızca emeklilere verirken bazı iş yerleri, devlet şart koşmaksızın çalışanlarına bayram ikramiyesi verebiliyor. Bunun haricinde asgari ücretlilere bayram dolayısıyla ekstra bir ödeme yapılmayacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, hükümet tarafından 'emekli maaşı' başlığıyla değerlendirilen kişilere veriliyor. Bu listeye şu kişiler de dahil:

💰Şehit yakınları ve gaziler

💰SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

💰Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

💰Ölüm aylığı alanlar

💰Şeref aylığı alanlar

💰Geçici köy korucuları

💰Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

💰Şampiyon sporcular,

💰Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri

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