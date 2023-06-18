YKS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? | 2023 ÖSYM TYT AYT YDT sınavı PDF

YKS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI | 3,5 milyondan fazla adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavında ilk oturumun tarihi 17 Haziran Cumartesi, ikinci oturum AYT ile YDT ise 18 Haziran Pazar olarak belirlendi. Hayatın önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan ve kariyer yaşamının en belirleyici adımı arasında gösterilen YKS ile ilgili arama motorlarında 'YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? | 2023 ÖSYM TYT AYT YDT sınavı PDF' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS kapsamında yapılan TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak olan soru ve cevapların, AYT sınavından bir gün sonra açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 ÖSYM TYT AYT YDT SINAVI PDF İÇİN TIKLAYIN

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AYT SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AYT SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AYT EŞİT AĞIRLIK - TM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN