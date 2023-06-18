Haberler Haberler AYT SAYISAL SORU CEVAP 2023 | AYT Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2023 ÖSYM AYT PDF indir!

AYT SAYISAL SORU CEVAP 2023 | AYT Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2023 ÖSYM AYT PDF indir!

YKS'nin ikinci oturumunda sayısal alanından sınava giren adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya koyuldu. AYT sayısalda Matematik ve Geometri'den 40, Fizik'ten 14, Kimya'dan 13 Biyoloji'den ise 13 soruya doğru cevap vermeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'AYT sayısal soru cevap 2023, | AYT Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2023 ÖSYM AYT PDF indir!' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 13:10
AYT SAYISAL SORU CEVAP 2023 | AYT Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2023 ÖSYM AYT PDF indir!

AYT SAYISAL SORU CEVAP 2023 | ÖSYM tarafından her yıl uygulanan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi'nde yer alan Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden toplam 80 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında soru kitapçıkları ve cevap anahtarını araştırıyor. İşte AYT sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

AYT SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AYT'nin 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlamasının ardından sınav 13.15'te sona erdi. Adaylara Matematik ve Geometri'den 40, Fizik'ten 14, Kimya'dan 13 Biyoloji'den ise 13 soru olmak üzere toplamda 80 soru soruldu.

18 Haziran'da yapılan AYT'nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yine aynı tarihte, saat 17.45'te sona erecek olan YDT sınavının tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023 ÖSYM AYT SAYISAL PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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